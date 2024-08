Legendäres Festival Nach der Krise: So war’s diesmal auf der Lott (Fotos)

Wer sich mit 47 Jahren komplett neu erfinden will, das Erlernte und Geliebte über Bord wirft, alles in Zweifel zieht, macht womöglich gerade eine Midlife-Crisis durch. Das macht das Lott-Festival – 1977 erstmals bei Enkirch über die Bühne gegangen – natürlich in der Form nicht. Aber auch dort, bei der gemeinnützigen Lott-Gesellschaft, war nach dem finanziellen Reinfall im vergangenen Jahr klar, dass sich was ändern musste. Es gab im Nachgang der 2023er Auflage eine große Spendenbereitschaft für die Lott, die dazu beitrug, dass auch in diesem Jahr wieder gefeiert werden konnte. Viele wollen, dass es weitergeht auf dem legendären Hang im Hunsrück.