Traditionsreiches Festival im Hunsrück : Die „Lott“ lockt: Preise bleiben stabil, Zuschauerzahl soll steigen

Es ist das älteste große Musikfestival in der Region: Die „Lott“ lockt jedes Jahr im August Tausende Besucher ins Hunsrück-Örtchen Raversbeuren. Die Vorsitzende der Lott-Gesellschaft, Silvia Wolff, über erschwerte Bedingungen, die große „Lott-Familie“ und einen Wunsch für die 2023er-Auflage.

Der Termin ist eigentlich ohnehin klar: Am ersten August-Wochenende geht die Lott über die Bühne – seit über 30 Jahren am Rande des Hunsrück-Örtchens Raversbeuren. Und die Anfänge des legendären Open Airs reichen bis 1977 zurück, wo alles in Enkirch (Kreis Bernkastel-Wittlich) begonnen hat.