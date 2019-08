Festival : Wenn der Organisator am Turntable steht

Leise? Am Wochenende wird es das in Losheim nicht. Beim Lucky Lake legen unter anderen Hillmann & Neufang auf. Letzterer (rechts) spielt dabei eine Doppelrolle. Foto: Privat

Losheim/Trier Zum Lucky-Lake-Festival treffen sich am Samstag 7500 Fans elektronischer Musik im Losheimer Strandbad. Mit dabei: Oliver Neufang – als DJ und Mitveranstalter.

(ct) Man stelle sich vor, Marek Lieberberg, Organisator von Rock am Ring, steht bei „seinem“ Festival selbst auf der Bühne und rockt mit einer Band. Absurd? In diesem Fall vielleicht schon, ja. Beim Lucky-Lake-Festival ist das jedoch seit nunmehr fünf Jahren Normalität.

Denn dort gibt es Oliver Neufang. Der in Ulmen aufgewachsene und mittlerweile in Trier heimische DJ legt am Samstag im Losheimer Strandbad auf. Gleichzeitig zählt er mit seiner Agentur „Timeless-Events“ zu den Organisatoren des Elektro-Festivals. Dort ist er seit der ersten Stunde, im Jahr 2015, in Doppelfunktion dabei. „Wir haben das Festival zu einem der elektronischen Events in der Großregion aufgebaut“, sagt Neufang. Die Bühne teil er sich mit seinem Partner Kai Hillmann, zusammen nennen sie sich – wie könnte es anders sein – Hillmann & Neufang.

Ist Neufang also eine Konstante des Festivals, hat sich anderweitig in den letzten Jahren doch einiges getan. Oliver Thomé, Geschäftsführer des Veranstalters poppconcerts, unterstreicht das Wachstum des Events: „Wir sind vor fünf Jahren mit rund 1200 Besuchern gestartet, in diesem Jahr erwarten wir um die 7500.“ Grund dafür sei dabei weniger ein Aufschwung elektronischer Musik an sich: „Dieses Genre schwankt immer mal wieder, auch hier in der Region.“ Die „lockere und friedliche Atmosphäre“ locke viele Fans an.