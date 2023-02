Clubkonzert in der Region : Überraschende Visite! „Die Ärzte“ kommen im Juni nach Luxemburg!

Die Ärzte - hier bei einem Auftritt 2016 - spielen am 6. Juni in Esch/Alzette. Foto: dpa/Axel Heimken

Esch/Luxemburg Die nach eigener Aussage „beste Band der Welt“ spielt am 6. Juni wieder in Luxemburg – es ist eins von nur drei Clubkonzerten im Sommer in Europa. Das bestätigte Tourveranstalter KKT am Mittwoch. Hier die Details.

Dass Die Ärzte Anfang Juni in der Großregion spielen, ist eigentlich keine Seltenheit - dann allerdings im Normalfall als Headliner bei Rock am Ring am Nürburgring. Da stehen sie in diesem Jahr allerdings nicht im Line-Up - dort stehen 2023 unter anderem die Foo Fighters, Kings of Leon, Limp Bizkit und die Toten Hosen oben auf der Liste (2. - 4. Juni).

Wie Tourveranstalter KKT und auch der örtliche Veranstalter Popp Concerts aus Trier am Mittwoch bekannt gaben, werden Bela, Farin und Rod aber am Dienstag, 6. Juni, in der Region auftreten - in der Rockhal Luxemburg steht dann eins von nur drei europäischen Clubkonzerten im Sommer auf dem Programm. Die anderen beiden finden in Stockholm (2. Juni) und Kopenhagen (4. Juni) statt - beide Locations sind noch um einiges kleiner als die 6500 Zuschauer fassende Main Hall in der Rockhal in Esch/Alzette. Tickets für die Konzerte sollen laut der offiziellen Internetseite der Ärzte, bademeister.com, am Freitag (24. Februar) ab 10 Uhr über diesen Link https://bademeister.opm-shop.com/index.php/n.19 erhältlich sein. Maximal vier Tickets können bestellt werden. Der Ticketpreis liegt laut der Ärzte-Homepage bei 59 Euro.

Bisher hatte die Berliner Band nur einzelne Festivalauftritte bestätigt - darunter auch beim Southside/Hurricane-Festival (16. - 18. Juni) oder beim „Highfield“ im August.

Ein „Arzt“ wird aber auch schon vorher in Trier auftreten: Rodrigo Gonzáléz spielt am 27. April als Gitarrist der Hamburger Band Abwärts im Mergener Hof. Die Ärzte hatten in ihren langen Bandhistorie schon einige denkwürdige Konzerte in der Region gespielt. Etwa auf der Abschiedstour 1988 (noch ohne Rod) in der Europahalle und beim Tourstart zum „Jazz ist anders“-Album Ende 2007 in der Arena Trier.