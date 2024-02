Pink-Floyd-Star spielt in der Region Seine „Lieblings-Location“ ist ein kleiner Live-Club in Luxemburg

Beim Blick auf die Daten könnte es verwundern, dass neben größeren Open-Air-Konzerten wie vor dem Kölner Dom (Roncalliplatz, 27. Juli), als Headliner beim legendären Burg-Herzberg-Festival im hessischen Breitenbach (28. Juli) oder auch der Show in der Frankfurter Jahrhunderthalle (1. August) mit dem „Atelier“ auch ein kleiner Live-Club in Luxemburg steht. Dort wird er am 5. Juli auftreten. Tickets für Köln und Frankfurt sind bereits bei Eventim verfügbar, der Vorverkauf für die Show in Luxemburg beginnt am Freitag, 10 Uhr.