Aus Deutschland, Großbritannien und den USA Luxexpo Open Air Konzerte 2024 – diese Stars kommen auf den Kirchberg

„Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away in the wind of change...“ – na, Ohrwurm? Oder Lust, die Scorpions live zu hören? Wenn ja, gibt es im Juli 2024 in Luxemburg die Chance dazu. Denn dann kommt die deutsche Rockband zu den Luxexpo Open Air Konzerten, die auch kommendes Jahr wieder geplant sind. Das teilte A-Promotions, die an vielen großen Konzerten in Luxemburg beteiligt sind, am Mittwoch mit.