Konzert : Wenn Musik in die „Harmonie gesetzt“ wird

Das Bläserquintett Ma'alot spielt am Mittwoch in Trier. Foto: Bläserquintett Ma'alot/Veranstalter Bläserquintett Ma'alot

Trier Nur mit Bläsern: Zweites Trierer Kammerkonzert am Mittwoch im Kurfürstlichen Palais.

Mit Darius Milhauds „La Cheminée du Roi René“ und dem Bläserquintett von Claude Paul Taffanel (1844-1908) bewegt sich das Ma’alot Quintett dann auf französischem Terrain. Milhauds „Kamin des Königs René“ ist eine umgearbeitete Filmmusik. Sie schildert eine Liebesgeschichte im Mittelalter, orientiert sich stilistisch dabei am französischen Barock. Inspiriert wurde das Opus allerdings vom herrlichen Alpenblick in den Schweizer Bergen, wo Milhaud 1938 seinen Urlaub verbrachte. Claude Paul Taffanel schließlich gilt als „Vater der modernen französischen Flötenspielschule“. Kein Wunder, dass auch sein Bläserquintett 1876 von der „Society des Kompositeurs de Musique“ mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurden. Für ein Bläserensemble ist die Akustik im Festsaal des Kurfürstlichen Palais heikel, im Forte kann sich der Klang überschlagen. Aber das Ma’alot Quintett gehört seit seiner Gründung im Jahre 1986 zu den weltweit führenden Kammermusikensembles. Herausragender Erfolg war 1989 der erste Preis beim internationalen Wettbewerb der ARD in München. Ausgedehnte Konzert-Tourneen führten es durch die ganze Welt. Alle Mitglieder des Ensembles spielen zudem an Solo-Positionen in bedeutenden deutschen Orchestern oder lehren als Professoren an Musikhochschulen. Da dürfte die Akustik im Palais kein Problem sein.