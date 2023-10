Damals schafften sie den Durchbruch Groß geworden in den 80ern: Madonna, Anne Clark, Dave Stewart spielen in der Großregion

Mit großen Pop-Hits aus den 80ern kann auch Dave Stewart dienen – etwa „Sweet Dreams (are made of this)“, „There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“ oder „Here Comes the Rain Again“. Alles Songs, die der Engländer mitgeschrieben hatte. Die Eurythmics, sein Duo mit Annie Lennox, gibt’s zwar schon länger nicht mehr. Dave Stewart bringt aber die Klassiker und auch Hits wie sein Instrumental „Lily was Here“ auf die Bühne.