Ein Edelsteinkünstler von Weltrang Ein Hunsrücker Kosmopolit: Zum Tod von Bernd Munsteiner

Persönliche Begegnungen formten Bernd Munsteiner zum Kosmopoliten mit lebenslangen Freundschaften in aller Welt. Hierzu zählten frühe Freunde wie der Katalane José Farras, der mit ihm ab 1974 in regelmäßigen Abständen die brasilianischen Minen bereiste. Bei einer dieser Reisen wurde er von Hans Stern, dem Inhaber einer bedeutenden Handelsfirma in Rio de Janeiro, eingeladen. Stern organisierte für Bernd Munsteiner in der Firmenfiliale auf der 5th Avenue in New York mit einer eigenen Werkschau einen glanzvollen öffentlichen Auftritt, der mit einem großen Bericht in der New York Times zu einem Grundstein des Erfolgs in den USA wurde.