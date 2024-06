Lesefestival Mal wieder richtig gemütlich schmökern

Der Domfreihof wird wieder zur Open-Air-Lesebühne, Trier wird wieder zur Lesestadt: Vom 4. bis 7. Juli findet zum elften Mal das internationale Festival StadtLesen in Trier statt. Erneut wurde Trier unter vielen Vorschlägen ausgewählt, um mit der „Innovationswerkstatt“ aus Salzburg einer von 25 Gastgebern dieser besonderen Veranstaltungsreihe in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol zu werden. 3000 Bücher stehen in hohen Türmen zur Auswahl, in denen vier Tage lang gemütlich geschmökert werden kann, in aller Ruhe, stressfrei in Hängematten oder auf Sitzsäcken, mit Blick auf den Dom – und natürlich wie immer bei freiem Eintritt.