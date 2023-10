Künstlerin der Woche – Martina Kefer Mit Gemälden Freude bereiten

„Was ich an Schönem erlebe und woran ich mich gern erinnere, halte ich in meinen Gemälden in Farbe und Geste fest“, sagt Martina Kefer über ihre künstlerische Idee. Für die Malerin aus Konz ist der Umgang mit Pinsel und Palette die schönste Möglichkeit, ihre Eindrücke, Stimmungen und Gefühle festzuhalten.

25.10.2023, 10:26 Uhr

Die Malerin Martina Kefer mit einem Selbstbildnis. Foto: privat

Von Eva-Maria Reuther

Aber auch ihren Betrachtern will die lebhafte, naturverbundene Frau mit ihren Bildern Freude bereiten, und zwar ausschließlich Freude. Malerei als Mittel der Gesellschaftskritik sei ihr Ding nicht, erklärt Kefer. Tatsächlich fallen die Bilder der reiselustigen Künstlerin, die von Menschen, Tieren und Landschaften berichten, vor allem durch ihre Farbenfreude auf. Mal mit kurzem Strich, mal flächig ist die Farbe aufgetragen.