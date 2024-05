Mandolinenverein in Hetzerath Das Tremolo ist typisch – dennoch sind die Konzerte keine Zitterpartie

Hetzerath · Mandoline – wer spielt denn so was noch? Wie klingt ‚mandolinisch‘ eigentlich? Fragen wir doch nach bei der – so der offizielle Name – Mandolinenvereinigung „Harmonie“ Hetzerath. Seit 70 Jahren werden dort schon die Saiten bespielt.

22.05.2024 , 08:20 Uhr

Der Mandolinenverein Hetzerath beweist immer wieder aufs Neue, dass die Mandoline nicht altmodisch ist. Foto: Mandolinenvereinigung Harmonie Hetzerath e. V./Privat

Von Karin Pütz