Bildende Kunst : Mit Gott durch Höhen und Tiefen

Motiv aus dem „Exodus“-Zyklus: Moses vor dem brennenden Dornbusch. Foto: Eva-Maria Reuther

Saarburg Marc Chagalls berühmter „Exodus“-Zyklus ist ab heute in der Pfarrkirche St.Laurentius in Saarburg zu sehen.

„Exodus“, das griechische Wort für „Weggehen“, steht für den Auszug aus Unterdrückung, Rechtlosigkeit und Verfolgung. In Zeiten weltweiter Flüchtlingsströme ist der Begriff aktuell wie lange nicht mehr. Als theologischer und historischer Schlüsselbegriff bezieht sich Exodus auf den Auszug der Kinder Israels aus der ägyptischen Knechtschaft, wie er im 2. Buch Moses des Alten Testaments geschildert wird. Ein Auszug in die ungewisse Zukunft des „Gelobten Landes“, einzig ausgerüstet mit einem göttlichen Auftrag und Gottvertrauen.

„Exodus bedeutet Aufklärung“ hat der Ägyptologe Jan Assmann festgestellt. So ist auch der Auszug aus Ägypten nicht nur die Befreiung aus der Knechtschaft, sondern ebenso Zeichen des Widerstandes gegen die Allmacht eines irdischen Herrschers, der den Anspruch auf Göttlichkeit erhebt. Marc Chagall, der malende Poet und Bibel-Maler, hat die Geschichte vom „ Exodus“ in seinem gleichnamigen Zyklus aufgegriffen. Die 24 Farblithografien sind jetzt als Leihgabe einer privaten Sammlung in der St.-Laurentius-Kirche in Saarburg zu sehen. Damit präsentiert die Pfarrei eine weitere Auflage ihrer alljährlichen Kunstausstellung.

Info Die Ausstellung und das Begleitprogramm Der Chagall-Zyklus kann bis zum 25. August in der Kirche St. Laurentius in Saarburg täglich zwischen 10 Uhr und 17 Uhr angeschaut werden. Eröffnung ist heute um 17 Uhr. Ein Workshop „Pastellzeichnen nach Marc Chagall“ findet am 16. August von 16 bis 18 Uhr statt, das Abendlob „Exodus – das Leben liegt immer vorne“ ist am Sonntag, 18. August, um 20 Uhr. Orgelimprovisationen zu den Werken Chagalls präsentiert am Mittwoch, 21. August, um 20 Uhr Dekanatskantor Prof. Karl-Ludwig Kreutz. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, Spenden für die Pfarrei sind willkommen.

Auch für Pfarrer Georg Goeres ist das Thema Exodus hochaktuell angesichts von Flüchtlingselend und Heimatsuche. Aber nicht nur das: Für den Theologen steckt in der Geschichte auch eine Botschaft für jedwede Lebenswirklichkeit. „Mich fasziniert das Thema, dass Gott mitgeht durch die Wüste, durch alle Höhen und Tiefen“, sagt der Geistliche. Höhen und Tiefen hatte auch Chagall durchwandert, als er 1966 in Paris seinen Zyklus schuf.

Der in Weißrussland geborene Maler aus einer jüdischen Familie hatte längst seinen eigenen Exodus hinter sich. Ideologische Indienstnahme der Kunst hatte er ebenso erlebt wie Antisemitismus und Desillusionierung. Bereits 1922 hatte er Russland endgültig verlassen. 1941 emigrierte er mit seiner Familie nach Amerika, wo 1944 seine geliebte Frau Bella starb. Immer wieder hatte der Künstler in schweren Zeiten Hilfe in der Bibel gesucht. Von Kindheit an hatte sie ihn mit „Visionen über die Bestimmung der Welt“ gefesselt.

„In Zeiten des Zweifelns hat mich die Größe der Bibel und ihre hohe dichterische Weisheit getröstet“- so Chagall. Es verwundert denn auch nicht, wenn der Maler bekennt: „Ich bete, indem ich arbeite.“ In diesem Sinn ist auch der in Saarburg gezeigte Zyklus gleichermaßen Meditation über das Schicksal der Israeliten wie über das eigene. In seiner Formensprache, seinen Kompositionen und seinen Motiven steht er im großen Zusammenhang von Chagalls übrigen Arbeiten zur Bibel. Dabei hält sich der Künstler bei den 24 Motiven eng an die im Alten Testament geschilderten Geschehnisse: Auftrag an Moses, Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, Errettung aus dem Schilfmeer, Bundesschluss und Gesetzestafeln am Berg Sinai. Gleichwohl erzählt Chagalls Zyklus nicht einfach die Geschichte nach.

Wie sein Gesamtwerk vermitteln auch die wunderbar poetischen Blätter des Exodus-Zyklus „Seelenzustände“, bei denen „jedes Zeichen psychisch durchgearbeitet ist“ (Chagall). Der Anmut der tanzenden Frauen steht die kalte Ekstase des Tanzes ums Goldene Kalb gegenüber. Tiefes Vertrauen verströmt das Bild von Moses und Aaron. Der glühend rote Gott ist Liebe wie Ordnungsmacht. Zaghaft keimt das Grün der Hoffnung in Moses, dann wieder erfüllt es ihn ganz. So mag es Chagall selbst unzählige Male ergangen sein.