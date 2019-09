Literatur : Bunte Zeitreise ins Fin de siècle

Trier Die Welt von vorgestern in ganz moderner Form: Als Graphic Novel erschließt der französische Zeichner Stéphane Heuet vielen Lesern das Universum von Marcel Prousts Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ neu. Die Reihe „#literaturintrier“ in der Trierer Tufa widmet dem Mammutwerk gleich mehrere Veranstaltungen.

Einer, der die Auseinandersetzung mit Prousts Werk neu angestoßen und populär gemacht hat, ist Stéphane Heuet. Der französische Zeichner hat seit 1998 bereits sechs Comic-Bände – besser bezeichnet als Graphic Novel – herausgebracht, dieser Tage erscheint in Frankreich der siebte Band. Die formschönen, minimalistischen Zeichnungen mit den dicken Textbalken erleichtern das Eintauchen in eine Welt, in der zunächst noch Kutschen kursierten, die Männer Zylinder trugen und man nur standesgemäß grüßte. Und in der der Duft einer Weißdornhecke oder der Geschmack einer in Lindenblütentee getauchten Madeleine den melancholischen Marcel in die Vergangenheit versetzt. Heuets Buch-Premiere in Paris verhindert, dass der Zeichner selbst nach Trier kommt, wenn nächste Woche FAZ-Feuilleton-Leiter Andreas Platthaus das Heuet-/Proust-Werk beleuchtet (Mittwoch, 18. September, 20 Uhr). Im kommenden Jahr will Klaus Reeh dann eine Ausstellung mit Heuets Bildern auf die Beine stellen, kündigte er an.