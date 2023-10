„Wäre es nur Bewegung, dann wäre es bloß Gymnastik“ Verständigung ohne Worte: Tanzpädagoge des Theaters Trier will Kindern die Kunst des Tanzes näherbringen

Bewegungsfreiheit für die Jugend! Ein weiteres Projekt, das sich das Theater Trier aufs Banner geschrieben hat. Und in die Tat umsetzen wird es Marco Barbieri, der vor 39 Jahren im italienischen Carrara geboren und dort mit neun Jahren seine Tanzausbildung begonnen hat. An der Opernschule in Rom absolvierte er seine professionelle Ausbildung und machte dann in Frankreich bis nach Deutschland Karriere als Tänzer.