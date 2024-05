Serie Hall of Fame - Marvin Go Auch Thomas D war Fan der Band – „Wir bespielten jeden Strauch in der Eifel“

Google vergisst ja nichts, was es nicht vergessen will, kann noch nicht mal nostalgisch verkleistern und verklären. Und es ist wohl auch allen Beteiligten jenseits von „Bunte“ oder „Gala“ herzlich egal, dass Thomas D von den „Fantastischen Vier“ mal eine Liaison mit Jenny Elvers hatte. Vor über 20 Jahren. War nichts von Dauer – und selbst wenn es anders wäre: Ist ja auch Privatsache. Wenn es denn da nicht ein kleines, lustiges Eifel-Detail gäbe, das die Google-Bildersuche bereitwillig rausrückt, wenn man „Thomas D und Jenny Elvers“ eingibt. Da trägt Thomas D auf ziemlich jedem Motiv stolz ein T-Shirt mit Aufdruck „Marvin Go“ spazieren. Die Stonerrock-Legenden. Weltberühmt. Jedenfalls in der Eifel.