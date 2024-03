Auftritt in Gerolstein Über Menschen mit Macken und Humor: Mariana Leky liest beim Eifel-Literatur-Festival

„Luftnot, Schweißausbrüche, Herzrasen, Tremor, Schneppi (...) Sie haben keine Panikattacken, Sie haben eine eingehaltene Liebe.“ Mit Zeilen wie diesen – hier der Therapeutin Dr. Jahn in den Mund gelegt – beschreibt Mariana Leky in ihrem Buch „Kummer aller Art“ eben denselben. Hintergründig, klug, warmherzig und humorvoll — was in vielen Fällen dafür sorgt, dass der Kummer ein ganz klein wenig verschwindet. Oder sagen wir, zeitweise in den Hintergrund gedrängt wird.