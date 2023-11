Ausverkauftes Konzert Marillion, ich habe ein Foto für dich!

Das erste große Konzert des TV-Reporters als 15-Jähriger war Marillion in Luxemburg, drei Wochen vor dem Mauerfall – nun kehrte die Band in gleicher Besetzung zurück, in die ausverkaufte Philharmonie. Eine persönliche Bilanz.

23.11.2023 , 17:58 Uhr

TV-Redakteur Andreas Feichtner mit einem Foto, das er als Fan bei der Marillion-Show 1989 in Luxemburg gemacht hat – seinem ersten großen Konzert als 15-Jähriger. Für den interessanten Effekt (Gitarrist Steve Rothery im Herzchen?!) brauchte es keinen Filter. Foto: Andreas Feichtner

Die Vergangenheit kann quälen und trösten, sie kann verzerren und verbinden. Sie kann aber auch – und das hat mir noch kein Kalenderspruch gesagt, auf Facebook habe ich alle gelesen! – auf eine schöne Weise schimmeln. Wenn man sie nur machen lässt, liegen lässt, aus den Augen verliert. Diese Erkenntnis kommt nicht während des Marillion-Konzerts in der Philharmonie. Da ist alles frisch, keine Sorge, dazu später mehr.