Kostenpflichtiger Inhalt: Drei Tage Party am Echternacher See : Mark Sixma, Motrip, Bosse - 25.000 Besucher beim e-Lake Festival erwartet

Das sind nur einige der insgesamt fast 300 ehrenamtlichen Helfer, die das e-Lake-Festival am Echternacher See gemeinsam stemmen. An drei Tagen gibt es feinste Musik aus verschiedenen Genres – und zwar für umsonst. Foto: TV/Mandy Radics

Echternach E-Lake, das Gratis-Festival am Echternacher See, steigt vom 9. bis 11. August. Rund 25 000 Besucher werden dort verschiedene Genres, von Techno bis Hip-Hop und Punk feiern. Wie haben die Veranstalter aus einem kleinen Sommerfest eine der größten Partys der Region gemacht?

Es ist der Sommer 1983. In dem Örtchen, das dem Eifeler als Tank- und Kaffee-Paradies bekannt ist, steigt das erste Sommerfest des Jugendclubs am Echternacher See in Luxemburg. Rund 300 Jugendliche feierten damals mit. Frank Rippinger und einige Freunde wollten mehr. Groß sollte das Event werden. Mehrere Tage lang. Von Jugendlichen für Jugendliche. Und Geld durfte kein Hindernis sein. „Das erste Jahr ging komplett im Schlamm unter“, erzählt Rippinger lachend. Doch seine Rechnung, dass die Leute, die trotzdem mitgefeiert hatten, zufrieden nach Hause gehen und im nächsten Jahr wiederkommen würden, ging auf. Da kamen schon 6000 Menschen zum Feiern.

„Heute können wir mit Stolz sagen, dass wir das größte und einzige überlebende Festival in Luxemburg sind, das dazu noch gratis ist.“ Mittlerweile feiern rund 25 000 Menschen das Open Air direkt am See. Die Bands und DJs treten auf zwei verschiedenen Bühnen auf. Die Musikgenres reichen von Hip-Hop, über Rock und Punk bis hin zu Techno, Trance und House.

Info Das eLake- Festival 2019 Foto: TV/Mandy Radics Das Besondere am eLake: Der Eintritt ist kostenlos! Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich. Das Festival-Gelände ist ein natürliches Amphitheater, kleine Hügel umringen das Areal. Programm: Am Freitag spielen unter anderem die Bands Bosse, Motrip, Querbeat, De Läb, District 7, The Disliked und Fusion Bomb. Der Samstag gibt es zwölf Stunden lang die besten DJs aus aller Welt, unter anderem mit Mark Sixma, Cosmic Gate, Jay Deep, Gayle San, Waztoo und Krag. Vor allem luxemburgische Künstler stehen am Sonntag im Vordergrund. Plemm Plemm Soundsystems, Scheppe Siwen, Steve R.I.O.T. b2b Dr. Gonzo sind dann am Start. Camping: Gecampt werden darf fünf Minuten Gehweg vom Festival entfernt. Kosten: 25 Euro. Öffnung: Donnerstag um 14 Uhr, Schließung: Montag um 12 Uhr. Shuttle-Busse: Freitag und Samstag fahren die Busse aus neun verschiedenen Richtungen das eLake an. Auch aus Richtung Bitburg und Trier werden Busse angeboten. Alle Infos auf e-lake.lu

„Ohne unsere Sponsoren, die den kostenfreien Eintritt möglich machen, und die ehrenamtlichen Helfer wäre das alles nicht möglich“, sagt Rippinger. Fast 300 Freiwillige werkeln an den drei Tagen vor und hinter den Festival-Kulissen mit. Wer Lust hat mitzuhelfen, kann sich per Nachricht über die Internetseite oder auf Facebook an die Veranstalter wenden. Der Umweltschutz liegt den Machern des e-lake-Festivals am Herzen. „Deshalb haben wir die Initiative ‚e-lake goes green‘ vor etwa neun Jahren gegründet“, erklärt Jempi Hoffmann vom Organisationsteam e-Lake a.s.b.l. Jedes Jahr wurde die Aktion ausgebaut. „Dieses Jahr wollen wir versuchen, den ganzen Plastikmüll – immerhin rund 70 000 Plastikbecher – einzudämmen.“ Das schaffen die e-lake-Macher mit wiederverwertbaren Trinkbechern, die nach der Benutzung einfach gereinigt und bei anderen Events genutzt werden können. Dazu gibt es interne Recyclingstationen für die Mülltrennung. Camping-Besucher erhalten gegen Kaution Mülltüten.

Laut Jempi Hoffmann wurde außerdem der Shuttle-Service ausgebaut. „Wir haben neun Busse, die insgesamt 90 Stops anfahren. Auch aus Deutschland bieten wir zwei Shuttles an.“ Ein Bus kommt aus der Richtung Trier, ein weiterer aus Richtung Bitburg. Die Busse bringen die Festivalgäste natürlich nachts in gleicher Weise wieder nach Hause.