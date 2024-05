Erst in Trier, dann in den Metropolen Comedy: Trierer „Erfindung“ wird 20 Jahre alt – und das wird groß gefeiert

Das hat auch eine historische Dimension: Die Trierer sind die Erfinder des Comedy-Slams in Deutschland. Vergleichbare Wettbewerbe gibt es in vielen anderen deutschen Städten. Chris Tall – der zuletzt noch sein neues Programm vor der Arena-Tour im kleinen MJC-Keller getestet hatte – ist nur einer von vielen Comedians, für die der Wettbewerb in Trier ein Sprungbrett oder zumindest ein Schritt auf dem Weg nach oben war. Auch Luke Mockridge – der 2018 gleich an zwei Tagen hintereinander für eine ausverkaufte Arena in Trier sorgte – ließ an der Mosel erst mal im Keller lachen, im Mergener Hof. Dort war er mehrfach zu Gast, trat gegen andere Comedians an. Er sah, was gut funktionierte und was nicht. Routine bekommen, Wettkampfhärte gewinnen. Dafür ist Trier immer eine gute Adresse gewesen. Und die Stimmung sei immer ganz besonders, schwärmt Stablo, der sich gerne an Auftritte von ganz unterschiedlichen Comedians wie Murat Topal, Faisal Kawusi, Maxi Gstettenbauer, Sebastian Krämer oder Marc-Uwe Kling („Die Känguru-Chroniken“) im kleinen Rahmen erinnert. Auch Özcan Cosar gewann schon mal den Master-Comedy-Slam in Trier.