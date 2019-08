Matthias Kirschnereit und das Amaryllis Quartett : Musik, tiefgründig und wechselvoll wie das Leben

Das Amaryllis Quartett berührt das Publikum in Machern. Foto: Eva-Maria Reuther

Bernkastel-Kues Im Kloster Machern waren Matthias Kirschnereit und das Amaryllis Quartett mit einem bewegenden Konzert beim Mosel Musikfestival zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Reuther

„Mir ist, als hätte ich eine große tragische Geschichte gelesen“. Wie Clara Schumann mag es den Zuhörern am Donnerstag beim Konzert des Mosel Musikfestivals im Kloster Machern gegangen sein, als der letzte Ton von Johannes Brahms berühmtem Klavierquintett in s-moll op.34 verklungen war. Lange hat man das berühmte Werk nicht mehr so bewegend gehört. Eine zutiefst ergreifende Geschichte war da musikalisch zu Ende gegangen, wechselhaft und widersprüchlich wie das Leben selbst.

Mit Matthias Kirschnereit am Klavier und den nicht nur interessanten, sondern mit der Romantik auch bestens vertrauten Streichern des Amaryllis Quartetts hatte der einsame Komponist in Machern wunderbare Mittler seiner Klangrede gefunden. Kirschnereit steht im Ruf, das Menschliche in der Musik zu suchen. Im Dialog mit den Streichern machte er in Machern einmal mehr Musik als Seelenecho hörbar. Brahms Quintett gehört fraglos zum Eindrucksvollsten der kammermusikalischen Literatur.

Einfühlsam und intelligent wurden die Musiker zu kongenialen Klangdeutern dieses hochkomplexen kontrastreichen Wechselspiels aus Melancholie und kraftvollem Auf- und Aufruhr, aus Ringen, Verwerfen und Triumphieren, aus tiefster weltabgewandter Innerlichkeit mit ihren Gespenstern und forscher Weltzugewandtheit. Was dort oben im barocken Festsaal von Machern ihre Interpreten bis an ihre Grenzen forderte, war Musik, die „vom Leben ins Leben fällt“ (Roberto Juarroz). Soll heißen: in deren dichten Kosmos mit seiner vielfarbigen Tonsprache das Leben in allen Farben leuchtete und dunkelte.

Und nicht nur das: Kirschnereit und das Ensemble machten überdies den symphonischen Charakter gerade des ersten Satzes hörbar, wie die Wurzeln und Verweise der Musik, in der unmissverständlich Beethoven und Schubert mitklingen und die weit über Wagner hinaus in die Zukunft weist. Wunderbar der lyrische, fein kolorierte Anschlag des Pianisten, der herrliche Gesang der Geigen, Tomoko Akasakas verlässliche Bratsche und das beredte samtene Cello von Yves Sandoz. Dem zutiefst bewegenden Brahms Quintett folgte Antonin Dvoráks Klavierquintett in A-Dur op.81 mit seinen gefühlvollen Melodien, seiner Heiterkeit und seiner ausgelassenen Folklore. Da war Gustav Frielinghaus an der ersten Geige (2. Violine Lena Sandoz) mit ihrem himmlischen Klang in ihrem Element. Bei aller anrührenden Klangseligkeit blieb der Strich des Geigers schlank und fein.