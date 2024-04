Durch „The Voice of Germany“ bekannt Max Giesinger kommt zu „Porta hoch drei“ – mit einem Potpourri aus größten Hits und neuen Songs

Als er bei der ersten Staffel von „The Voice of Germany“ den vierten Platz erreichte, wusste Max Giesinger, dass er eigene Musik machen will. Jetzt ist der Sänger dieses Jahr bei „Porta hoch drei“ in Trier. Das Festival geht drei Tage, Giesinger wird am Donnerstag, dem 20. Juni auftreten. Vorher nahm er sich aber noch die Zeit für ein Interview.