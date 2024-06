So war’s bei Max Giesinger Konfetti-Regen, glückliche Fans und „Highway to Hell“ (Fotostrecke)

Donnerstag auf dem Hauptmarkt, gleich neben dem Weinstand: Moment, das ist doch Max Giesinger! Ein gemeinsames Foto, bitte, einmal lächeln – und ab in die Welt damit. Diese Szene wiederholt sich mehrfach. Das passt natürlich: Max Giesinger ist zwar durchaus ein Popstar, okay: nicht gerade Taylor Swift, aber manche Radiosender haben im Laufe der Jahre wohl schon ganze Sendewochen mit seinen Songs gefüllt. Und die Promi-Dichte in der Trierer Innenstadt ist im Allgemeinen extrem überschaubar. Da fällt es durchaus auf, wenn einer der bekannteren von 80 Millionen mal den Weg kreuzt und sich ein Eis kauft. Diese zugegeben nicht existenziell relevante Information wird er am Abend noch euphorisch thematisieren, die Eis-Qualität in Trier. Raffaelo, sensationell.