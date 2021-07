Portrait : Unterwegs im Forst der Jahrtausende

Mechthild Neyses-Eiden hat ins Innere von Bäumen geschaut, die schon seit Tausenden von Jahren nicht mehr wachsen. Die Dendrochronologin, also Erforscherin der Lebensdaten von Hölzern, leitet das Labor im Rheinischen Landesmuseum Trier seit 1984, zuletzt auch als dessen stellvertretende Direktorin. Nun nimmt sie Abschied.

Ihr Berufsziel war die Dendrochronologie zuvor nicht. Nach dem Studium der Forstwissenschaft in Freiburg stellte sich für die junge Absolventin aber die Frage: „Was kann man mit dem Studium noch machen außer im Forst zu bleiben? Es war schon eine Männerdomäne“, erinnert sich Neyses-Eiden. Sie wollte weg. So wurde sie 1982 Volontärin im Dendro-Labor in Trier – und blieb. In guten Zeiten hatte die Laborleiterin eine Assistentin, in weniger guten war sie ganz allein – allerdings gut vernetzt in Forschungsprojekte andernorts. Mit Hollstein zusammen untersuchte die junge Dendrochronologin noch den Karlsschrein in Aachen. Nach dessen Ruhestand fand sie anhand kleiner Holzkohlen selbst heraus, dass das römische Militärlager auf dem Trierer Petrisberg im Jahr 30/29 v. Chr. bestand und bestätigte damit eine Hypothese Hollsteins.

Was waren die Highlights ihrer Karriere? „Ich habe nicht das Lieblingsstück“, sagt Neyses-Eiden. Einmal gelang ihr, die vier Quellfassungen des Römersprudels in Trier-Feyen zu bestimmen, dem bis heute sprudelnden Wasservorkommen – mithilfe der Kohlenstoffdatierung durch einen Kollegen. Wenn keine Dendro möglich sei, so die Forscherin, dann sei diese Methode das Mittel der Wahl. „Es hat sich herausgestellt, dass bronzezeitliche Siedler diese Quelle benutzt haben“, eine Einfassung geht auf das Jahr 1889 v.Chr. zurück, erzählt die Expertin, die diese Erkenntnis wie viele andere publiziert hat. Auch Bergwerke im an Erzen reichen Hunsrück, eine eisenzeitliche Befestigungsanlage in Metz, Fassfunde in Groß-Gerau und Kunstwerke im Rheinland nahm die Holzspezialistin unter die Lupe. Und sie baute neue Chronologien auf, die den in Trier ausgeprägten Schwerpunkt der westeuropäischen Eiche ergänzten. „Es gibt auch viele kleine unscheinbare Funde, die dann mit ihrem Ergebnis und ihrer Aussagekraft ganz wichtig werden“, so Neyses-Eiden, die die Grundlagenforschung wichtiger findet als einzelne Datierungen. Über die Lebenszeit eines Baums lasse sich viel mehr herausfinden als nur sein Alter, etwa für die Klimaforschung.