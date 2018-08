Mehr als nur die Garnitur am Tellerrand

Cornelia Scheel und Hella von Sinnen waren beim Eifel-Literatur-Festival und erzählten aus dem Leben der Gründerin der Deutschen Krebshilfe, Mildred Scheel. Von Karin Pütz

Als Festivalleiter Josef Zierden auf die Bühne im Forum in Daun tritt, um Cornelia Scheel und Hella von Sinnen zu begrüßen, ist der Saal mit fast 500 Menschen gefüllt. Hella von Sinnen wird aus dem Buch von Cornelia Scheel „Erinnerungen an meine Mutter“ lesen.

Eine gute Entscheidung, denn rund 30 Jahre nach dem Tod der Mutter ein Buch über eine der bekanntesten deutschen Frauen zu schreiben, muss nicht von Erfolg gekrönt sein. „Junge Menschen können mit dem Namen Mildred Scheel nichts mehr anfangen“, sagt Cornelia Scheel vor der Lesung und fügt hinzu: „Ich will nicht, dass sie in Vergessenheit gerät.“

Dass der Abend unterhaltsam, informativ, lustig und gleichzeitig nachdenklich wird, ist der Mischung aus der Aura einer großartigen Kämpferin gegen den Krebs, einem witzig, rührend und liebevoll geschriebenen Buch sowie einer fabelhaft daraus vorlesenden Hella von Sinnen zu verdanken.

Dass die im komischen Fach angesiedelte von Sinnen auch anders kann, wird schon zu Beginn der Lesung klar. Man kann Mildred Scheel fast vor sich sehen, wenn Hella von Sinnen gleich am Anfang diese in fast schroffem Tonfall zitiert. „Die Darmuntersuchung hat einen Befund ergeben. Ich werde in drei Tagen operiert.“ Für die 20-jährige Tochter Cornelia stand fest: Das ist das Todesurteil. Dass sie 1985 ihre Mutter ausgerechnet an den Krebs verlieren würde, ist die grausame Ironie des Schicksals.

Als die alleinerziehende Ärztin Dr. Mildred Scheel 1969 den Politiker Walter Scheel heiratete, stand für sie fest, dass sie an der Seite eines Staatsmannes nicht „die Garnitur am Tellerrand“ sein wollte. 1974, wenige Monate nach der Ernennung Walter Scheels zum Bundespräsidenten, gründete sie die Deutsche Krebshilfe. Mit Nachdruck setzte Mildred Scheel sich für die Belange von Krebskranken ein, förderte Selbsthilfegruppen und gründete die erste Palliativstation Deutschlands.

Bei aller Tragik: Die Autorin schafft es, in ihrem Buch die lustigen und lebensfrohen Seiten ihrer Kindheit an der Seite ihrer Mutter hervorzuheben. Während Hella von Sinnen liest, sitzt Cornelia Scheel in der ersten Reihe und dreht sich hin und wieder lächelnd um, wenn im Publikum applaudiert und gelacht wird. Am Ende kommt sie auf die Bühne und erzählt augenzwinkernd, welcher Teil des Buches Mutter Mildred am besten gefallen hätte: „Die Erwähnung des Spendenkontos der Stiftung Deutsche Krebshilfe IBAN DE65 3705 0299 0000 9191 91!“

Die Veranstaltung, mit der die beiden seit 2015 auf Lesereise sind, ist eigentlich in zwei Teile gegliedert. Nach der Lesung haben die Zuhörer Gelegenheit, Fragen an das Duo zu stellen. Bis auf eine – Josef Zierden möchte mehr über das im Buch erwähnte Kindermädchen aus der Eifel wissen – macht jedoch in Daun niemand an diesem Abend von diesem Angebot Gebrauch. „Das kommt schon mal vor, aber sehr oft stehen Menschen auf und sprechen über ihre eigene Krebserkrankung“, erzählt Cornelia Scheel nach der Signierstunde, als auch die letzten der zahlreichen Autogrammwünsche erfüllt sind – mittlerweile ist es nach 23 Uhr.

Die nächste Veranstaltung des Eifel-Literatur-Festivals ist am 24. August, 20 Uhr, in der Aula der ehemaligen Hauptschule Prüm. Dann liest Bestseller-Autorin Ingrid Noll aus ihrem aktuellen Krimi „Halali“.