Meinung Eifel-Kulturtage und Eifel-Literaturfestival : Wo bleibt die Transparenz?

Manderscheid Aus nach 17 Jahren: Die Eifel-Kulturtage sind ab Ende dieses Jahres Geschichte. Warum die Kritik des Veranstalters an der Förderung des Landes nachvollziehbar ist.

Gäbe es die Eifel-Kulturtage nicht, sähe es 2023 mit der Kultur in der Eifel mau aus. Das Krimifestival „Tatort Eifel“ findet dieses Jahr nicht statt, ebenso wenig das Eifel-Literaturfestival. Wenn ein durch 16 Jahre bewährter Festivalleiter wie Rainer Laupichler dann plant, diese Lücken teilweise auszugleichen mit neuen Formaten und Lesungen, hätte das mehr Anerkennung verdient als einen schnöden Bewilligungsbescheid in Höhe des Vorjahrs. Und es fehlt erheblich an Kommunikation. Da wundert es nicht, wenn Antragsteller die Förderverfahren für teilweise willkürlich halten. Der Eindruck verschärft sich, wenn gar eine halbe Gymnasiallehrer-Stelle mehrere Jahre aus dem Etat des Kultursommers finanziert wird, der doch eigentlich der Projektförderung dienen soll. Das riecht nach Mauschelei.