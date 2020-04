Service-Bücherseite : Mein Schicksal heißt Kathena

Es ist DER Klassiker der Segel-Literatur. Und derAutor DAS Segleridol schlechthin: Der erste Deutsche, der alleine um die Welt gesegelt ist. Und später der fünfte weltweit, der den Törn nonstop und gegen den Wind geschafft hat, also von Ost nach West, was die Sache ungleich schwieriger macht.

Ich habe das Buch, das 1969 das erste Mal erschien

und lange vergriffen war, mehr

als ein Dutzend Mal verschlungen. Und noch immer läuft

mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich nur den Titel lese.

„Mein Schicksal heißt Kathena.“ So prägnant, einfach und eindringlich das Buch heißt, ist

es auch geschrieben. Erdmanns

unverstellte Sprache macht seinen Abenteuerbericht umso

authentischer. Er erzählt, wie

es ist, von einer Idee beseelt zu

sein, eine Bestimmung zu spüren und den Traum Wirklichkeit

werden zu lassen. Mit seinem

nur gut sieben Meter langen Segelboot Kathena geht es von Gibraltar rund um den Globus.

Zentral sind dabei nicht die fernen Länder, sondern das Leben an Bord. Die schwierigen Aufgaben, die es zu meistern gilt. Die strenge Lebensmittelrationie-rung. Der zu wenige Schlaf, weil auch in der Nacht ständig

der Kurs kontrolliert werden muss. Erschöpfung, Kälte, Sturm. Und – vor allem – Einsamkeit.

20 Monate allein auf See. „Ich

verbringe die Tage mit schlafen, essen und lesen. Am liebsten

aber liege ich immer noch bäuchlings auf dem Deck, das von

der Tropensonne schön ge-

wärmt wird, lasse meinen Kopf über die Bordkante hängen

und schaue den Fischen zu“.

Sich so kontemplativ der Iso-

lation stellen und sie vielleicht

sogar ein bisschen genießen – nicht das schlechteste Vorbild

in diesen Tagen.