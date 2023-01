Theater : Über das allmähliche Vergehen der Welt

In der Inszenierung des Ionesco-Stücks spielen mit (von links): Clemens Pretz als Arzt, Katja Büdinger als Julchen, Barbara Zeltinger als Königin Maria, Sandra Karl als Königin Margarete und Michael Roller als König. Foto: Michael Thielen/Tufa Trier/Michael Thielen

Trier Melanie Telle inszeniert Eugène Ionescos „Der König stirbt“ in der Tufa in Trier. Das Stück zählt zu den Klassikern des absurden Theaters.

Von Dr. Rainer Nolden

„Du wirst am Ende dieses Schauspiels sterben.“ Es ist der König, dem diese Prophezeiung zu Beginn des Abends gemacht wird, und dieser König ist nicht nur ein herkömmlicher Herrscher über ein mehr oder weniger normales Land; er ist vielmehr Wissenschaftler und Künstler, Literat und Städtebauer, Bürger und Edelmann, prominent und unbedeutend, und er lebt schon seit Hunderten von Jahren. Mit anderen Worten: Er repräsentiert nicht weniger als die gesamte Menschheit, deren Schicksal zumindest in einem Punkt der Bühnenfigur ähnelt: Sterben werden wir alle am Ende unseres persönlichen Schauspiels, das wir Leben nennen.

Eugène Ionesco hat „Der König stirbt“, diesen Klassiker des absurden Theaters, 1962 geschrieben; seitdem ist er über Bühnen in aller Welt gegangen. Auch in Trier war er bereits zu sehen: Vor vier Jahren inszenierte Gerd Freyberg, der im November 2019 verstorbene Regisseur und Vorsitzende des „Katz“-Theaters, das Drama. Die Regisseurin Melanie Telle – die in der „Urfassung“ die Ärztin gespielt hatte – bringt es nun in einer bearbeiteten Fassung zurück in die Tufa – dieses Mal im Rahmen der auf mehrere Jahre angelegten Projektreihe „Der Tod und Wir“, einem Tufa-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Hospiz Trier. Anstoß für die Neuinszenierung gab Michael Roller, der bereits unter Freyberg und nun auch wieder die Titelrolle übernommen hat. Gespielt wird in einem neuen Bühnenbild, erklärt Melanie Telle, der Thronsaal ist einem ganz normalen Wohnzimmer gewichen, um die allgemeingültige Botschaft noch näher an die Lebensumstände des Publikums zu bringen.

Info Zur Person Melanie Telle.⇥ Foto: Privat Foto: Melanie Telle Trier/privat Melanie Telle, Jahrgang 1976, arbeitete nach einer Ausbildung zur Kulturmanagerin und Theaterpädagogin als Schauspielerin, Regieassistentin und Regisseurin und leitet Kurse (Kommunikation, Körpersprache, Sozialkompetenztraining) für Jugendliche und Erwachsene. Zu ihren jüngsten Regiearbeiten zählen „Der rote Salon – Das Leben ist schön“, „Drei Mal Leben“ (Yasmina Reza) und „Das ist Kafka – Das muss weg“ (allesamt im Kasino am Kornmarkt) sowie das Stationentheater „Zeitzeugen des Untergangs“ als Rahmenprogramm zur Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reichs“.

Trotz aller aktuellen Anspielungen, die man im „König“ zu erkennen glaubt oder hineininterpretieren kann: „Für uns ist wichtig, dass es eine persönliche Geschichte ist“, erläutert Telle. „Die globale Situation haben wir weniger im Fokus. Vielmehr den Tod des Königs – und da der als eine Art Jedermann zu verstehen ist, auch den Tod von uns allen. Jeder von uns hat ihn im privaten Umfeld schon erlebt; jeder verhält sich anders dazu. Und jeder geht auch mit seinem persönlichen Tod, der ja irgendwann mal eintreten wird, in anderer Weise um. Diesen je individuellen Verfall wollen wir in den Vordergrund stellen.“

Michael Roller sekundiert: „So dass jeder Zuschauer seine eigene Tragödie und seinen Verlust wiederfindet. Und auch den Verlust der Welt, der ebenfalls stattfindet: Während der Aufführung wird das Königreich immer kleiner, die Kulisse nach und nach abgebaut – so dass zum Schluss vom Land, von der Welt und vom Leben nichts mehr übrig bleibt.“

Bei der Arbeit am „König“ schätzt Melanie Telle vor allem die Freiheit, die das Inszenieren eines absurden Stückes bietet. „Hier darf man wirklich alles ausprobieren“, sagt die Regisseurin schmunzelnd. „Beim absurden Theater kann man sich aus dem Pool unterschiedlicher Stilmittel bedienen. Wir fangen zum Beispiel naturalistisch an und enden in einem absurden, leeren Raum.“ Ein roter Faden, sollte es denn überhaupt einen geben, würde permanent durchschnitten: „Bei der Arbeit merken wir oft, dass etwas unlogisch erscheint. Und gerade deshalb setzen wir es ein – nicht das, mit dem das Publikum rechnet, sondern das Unerwartete, Verblüffende, Irritierende. Absurdes Theater inszenieren zu dürfen ist für mich daher eine wunderschöne Spielwiese.“

Und welche Anforderungen oder Herausforderungen stellen sich auf dieser Spielwiese den Schauspieler(inne)n? „Die Herausforderung besteht darin, den Spagat zwischen dem Grotesken und dem Ernsten hinzubekommen“, erklärt Roller. „Das ist ja das Reizvolle am absurden Theater: Man muss das Stück nicht bierernst inszenieren. Man kann das Lachen genauso zeigen wie die Beklemmung.“

„Tragik und Komik liegen, wie bei so vielen Situationen im Leben und noch stärker im (absurden) Theater dicht beieinander“, ergänzt Melanie Telle. Die ihre Inszenierung übrigens als Hommage und im Gedenken an Gerd Freyberg verstanden wissen will.