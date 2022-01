Film : Harrison Ford und die Zukunft der Menschheit: Wer hat Angst vorm Replikant?

Machen Jagd auf Replikanten: Harrison Ford und Edward James Olmos im Kultfilm „Blade Runner“ von 1982. Foto: imago/Cinema Publishers Collection/Imago

Analyse Vor 40 Jahren warf „Blade Runner“ die Frage auf, ob man Menschen in Zukunft überhaupt braucht. Bislang haben die Roboter nicht die Macht übernommen. Noch nicht. Warum der Science-Fiction-Film trotzdem prophetisch ist.

Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Wer heute „Blade Runner“ sieht, denkt nicht „Fremde Welten! Science Fiction! Wow!“, sondern „Interessant, wie man sich in den frühen 1980ern des letzten Jahrhunderts die späten 2010er Jahre vorstellte.“ Denn natürlich kam alles ganz anders. Das Los Angeles von heute hat mit Ridley Scotts Anti-Utopie nichts gemein.

Dies liegt daran, dass Filme über die Zukunft eigentlich Filme über die Vergangenheit sind. Der 1982 entstandene „Blade Runner“ ist noch geprägt von den 1970er Jahren. Damals gaben amerikanische Metropolen ein Bild der Verwahrlosung ab. „Innenstadt“ war ein Synonym für Slum, Kriminalität, Schmutz und Gewalt. Kein Wunder, dass Marvin Gaye 1971 den „Inner City Blues“ hatte. Wer es sich leisten konnte, zog in die Vorstädte, um dem Elend zu entrinnen. Entsprechend heruntergekommen sieht das in der Fantasie kreierte Los Angeles des Jahres 2019 aus.

Die Zukunft ist aber nicht nur eine aufgeblähte Maxiversion der Gegenwart. Science-Fiction-Filme handeln auch von den Ängsten, die die Menschen der jeweiligen Zeit prägten. Die 1970er waren für die USA das Jahrzehnt der Niederlagen. Gegen die Vietnamesen verlor man einen Krieg, der – obgleich er in über 13.000 Kilometern Entfernung stattfand – auch im eigenen Land zu erbitterten Kämpfen führte. Und bei der Schlacht um Marktanteile auf dem Automobilmarkt zogen die Vereinigten Staaten ebenfalls den Kürzeren. In Zeiten der Ölkrisen hatten die spritfressenden Protzmobile Marke Cadillac und Chevrolet keine Chance gegen die günstigen, sparsamen Kleinwagen aus Japan.

So wurde „der Asiate“ zum Furcht- und Feindbild vieler Amerikaner. „Blade Runner“ bedient diese Angst. Los Angeles wirkt wie ein gigantisches Chinatown bei Dauerregen. Sogar die Werbung auf den Wolkenkratzern ist chinesisch. Dass es permanent Nacht ist, macht die Sache noch unwirklicher. Was ist mit dem sonnigen L.A. passiert?

Und wo ist die Natur? Die sucht man in „Blade Runner“ vergebens. Offensichtlich hat die schon in den 1960er Jahren befürchtete Umweltapokalypse stattgefunden – „mein Freund der Baum ist tot.“ Flora und Fauna sind ausgelöscht. Aber Not macht erfinderisch. Wo keine echten Tiere mehr existieren, müssen teure künstliche her. Die androide Haustier-Eule ist das neue Statussymbol. Diese ist von ihrem natürlichen Vorbild im Wald nicht zu unterscheiden.

Doch auch die Menschen sind nicht mehr auf Anhieb zu erkennen. Es bedarf eines umfassenden Tests, um überhaupt herausfinden zu können, ob der Gegenüber ein Mensch oder ein „Replikant“ (Android) ist. Und das ist dann der Punkt, an dem der Film schlagartig in unserer Gegenwart, der des Jahres 2022, ankommt. Dies ist das Verdienst des Science-Fiction-Autors Philip K. Dick. Ridley Scotts „Blade Runner“ beruht auf dessen prophetischem Roman „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“, der sich mit grundlegenden Fragen des Menschseins beschäftigt. Frei nach Grönemeyer: „Wann ist ein Mensch ein Mensch?“ So wenig das Szenenbild – die infernalische Stadt mit ihren feuerspeienden Schloten und fliegenden Autos – mit dem Los Angeles von heute zu tun hat, so sehr trifft das Thema künstliche Intelligenz (KI) den Nerv des Hier und Jetzt.

Was damals nur eine Fantasievorstellung war, ist heute Realität. Nicht nur beim Schach zieht der Mensch gegenüber dem Computer den Kürzeren. Ganze Berufsgruppen drohen zum Opfer der KI zu werden. Übersetzungsagenturen erleben Umsatzeinbrüche, seitdem Programme wie Deepl binnen drei Sekunden komplette Absätze in eine andere Sprache übertragen. Warum noch die Leistung eines Menschen in Anspruch nehmen, wenn die Maschine sie schneller erledigt und dabei stetig besser wird! Seit Jahren entwickeln Informatiker Rechner, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind und über virtuelle Synapsen verfügen. Im Gegensatz zu manchen Mitmenschen sind Computer jedoch in der Lage, aus Fehlern zu lernen. Sie reagieren immer intelligenter auf die eingegebenen Daten, werden präziser und subtiler.

Diesen Wettlauf Richtung Perfektion kann der Mensch nur verlieren. Längst werden auch unsere Schönheitsideale von Maschinen diktiert. Kein Model der Welt hat derart makellose Haut und ebenmäßige Formen wie auf jenen veröffentlichten Fotos, die mittels des Bildbearbeitungsprogramms Photoshop aufgehübscht und manipuliert wurden. So orientieren wir uns in Fragen der Ästhetik an Bildern von Menschen, die es in dieser Vollkommenheit gar nicht gibt.

Der nächste Schritt ist da nur folgerichtig: Der Roboter bekommt eine menschliche Hülle und wird zum Androiden. Was zu Zeiten von Philip K. Dicks Roman (1968) und Ridley Scotts Film (1982) noch utopisch erschien, nimmt mittlerweile Konturen an. In Asien gibt es bereits Pflegeroboter, die nicht nur sprechen, sondern auch ihre Mimik verändern können. Damit aber muss die Frage, was einen Menschen ausmacht, neu gestellt werden. „Blade Runner“ lässt keinen Zweifel daran, dass Replikanten intelligenter, beweglicher und belastbarer sind als Menschen. Ja, sie können sogar, wie Daryl Hannah als Androidin Pris beweist, erotischer sein. Und der Replikant Roy (majestätisch gespielt von Rutger Hauer) steckt in puncto strategisches Denken und unbändige Kraft alle in die Tasche.

Daraus aber ergeben sich spannende Überlegungen für uns unperfekte Menschen des dritten Jahrtausends: Wenn uns die Maschinenwesen früher oder später sowieso überholen, welchen Sinn hat dann die „Selbstoptimierung“, wie sie Coaches und Ratgeber unentwegt predigen? Warum sollten wir unter größten Mühen in allen Lebensbereichen unser „Potenzial ausschöpfen“, wenn Androiden dies dank lernender Software automatisch gelingt? Wäre es da nicht besser, sich auf die wahren menschlichen Qualitäten zu besinnen?