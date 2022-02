Porträt : Michael Berres aus Ürzig startet Karriere als Musical-Star: „Ein Sonnenschein, der Talent mitbringt“

Sein erstes größeres Engagement findet Michael Berres am Koblenzer Theater (mit Virginia Blanco als Maria) als Chino in der West Side Story, 2021. Foto: DT

Ürzig/Hamburg Der 29-jährige Michael Berres hat von Ürzig an der Mosel aus eine Karriere als Musical-Star gestartet. Aktuell steht er in Hamburg im Tina-Turner-Musical auf der Bühne. Wie es dazu kam:

So fangen Märchen an: Es war einmal ein kleiner Junge aus einem Dorf an der Mosel, der nichts als singen, tanzen und schauspielern wollte. Oder, wie es in dem Abba-Song „Thank you for the Music“ heißt: „Mother said I was a dancer before I could walk, she said I could sing long before I could talk!”

So, oder ähnlich war es wohl auch im Hause Berres in Ürzig, wo 1993 Sohn Michael geboren wurde. Schon im Kindergarten sei sein Berufswunsch „Schauspieler“ klar gewesen, berichtet Berres im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Das habe er damals seinem Umfeld auch immer lautstark kundgetan. Schon mit fünf Jahren sang er – als einziger Junge, aber davon unbeeindruckt – mit seinen Schwestern im Kinderchor von Ürzig.

Logisch dann der Schritt an die Musikschule Bernkastel-Wittlich, wo der Schüler seine Grundausbildung im Chor in verschiedenen Ensembles und bei Gesangslehrerin Ingrid Wagner erhielt, die heute noch große Stücke auf ihren „Michi“ hält: „Er war immer sehr begeistert bei der Sache und sehr talentiert. Dabei war ihm auch am sozialen Miteinander gelegen.“ Am Bernkasteler Gymnasium hat er in der Theater- AG gespielt und schon mit 15 Jahren beim jährlichen großen Musical der Trierer Tuchfabrik (Tufa) mitgewirkt.

Nach dem Abitur wählte Berres zunächst ein klassisches Pädagogik-Studium bis zum Bachelor-Abschluss in Trier, um eine gewisse berufliche Sicherheit zu haben. „Das heißt nicht, dass ich nicht mit ganzem Herzen auf die Bühne wollte, aber Pädagogik hat mir auch großen Spaß gemacht und Erkenntnis und Sicherheit gebracht“, sagt der reflektierte und sympathische Künstler. So konnte er neben der Uni im Theater Trier in den Musicals Hair (2014) und Jesus Christ Superstar (2016) Erfahrungen sammeln. „Das hat mir unheimlich viel gebracht, mit diesen Profis auf der Bühne zu stehen.“

2017 dann der entscheidende Schritt: Er bewirbt sich an der renommierten Folkwang-Universität der Künste in Essen für den vierjährigen Musical-Studiengang und wird – unter mehreren hundert Bewerbern – angenommen. Er besteht 2021 die Bachelor-Prüfungen in den Fachrichtungen Tanz, Gesang und Theater. „Das bringt einen schon an seine Grenzen“, sagt Berres.

Trotz Pandemie erhält er dann schon im Sommer am Theater Koblenz sein erstes größeres Engagement, und zwar als Chino in der West-Side-Story auf der Festung Ehrenbreitstein: „Das war natürlich auch Glück, aber ich denke, dass die Engagements einen auch finden, wenn man bereit ist.“

Und man muss bereit sein, hart zu arbeiten. Mit einem der Trierer Musical-Profis, Matthias Stockinger, probiert und lernt er für sein Casting beim Hamburger Tina Turner-Musical, das von der mittlerweile über 80-jährigen Musiklegende selbst mit inszeniert wurde. Es ist ein Traum vieler Künstler in dieser Metropole bei einer der großen Shows zu aufzutreten.

Stockinger sagt: „Michael ist ein Sonnenschein, der auch noch Talent mitbringt. Es gibt nicht so viele gute Darsteller, aber er wird seinen Weg machen.“

Nun also Hamburg, wo der Junge aus Ürzig acht dreistündige Shows pro Woche spielt, in der Rolle von Roger Davies, dem Manager der Tinas Solo-Karriere entscheidend befeuerte. Wiederum harte Arbeit, bei allem Talent. Aber er ist zufrieden, für die Zeit nach dem Engagement bis zum Sommer streckt er schon seine Fühler aus.

Mehr kann er noch nicht verraten, man darf aber gespannt sein. Er lässt dann von sich hören. Michael Berres will sich weiter entwickeln, sich verändern, ist glücklich, dass er arbeiten darf.

Bis dahin tröstet er sich an der Elbe – fern der Heimat, wohin er noch sehr gute Kontakte unterhält – mit seinem favorisierten Riesling aus dem Weingut Lortz seines Schwagers in Erden. Und einen Appell hat er noch: „Geht in die Theater, schaut euch Live-Shows an, das ist in schweren Zeiten so wichtig!“

Tina Turner hat selbst die Auditions für ihr Musical in Hamburg geleitet. Foto: DT