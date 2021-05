Michael Patrick Kelly : Eine Glocke aus Kriegsschrott klingt für den Frieden

Saarburg Trotz der Pandemie versucht die Kulturgießerei in Saarburg, ihrem sozio-kulturellen Anspruch und Auftrag gerecht zu werden. Mit einer virtuellen Vernissage eröffnet sie deshalb am heutigen Freitag die Ausstellung #PeaceBell im Museum Glockengießerei Mabilon. „Wir nehmen Corona als Herausforderung“, sagt Geschäftsführerin Anette Barth.

Den Anstoß zu dieser Ausstellung dazu gab Christine Raglewski aus Freudenburg, nachdem sie das Konzert von Michael Patrick Kelly vor der Porta in Trier besucht hatte. Dort hält der Künstler, der sich auch in der Friedensbewegung engagiert, seit einigen Jahren jeweils eine Schweigeminute für den Frieden ab, die er mit der Peace Bell einläutet.

Und da kommt Raglewski ins Spiel. Sie stellte eine Verbindung von Kellys Engagement mit der Friedensarbeit der Kulturgießerei her und stieß zusammen mit Anette Barth das Projekt in Saarburg an. „Einen passenderen Rahmen als die alte Glockengießerei, die Friedens- und Integrationsarbeit macht, kann es nicht geben“, sagen Barth und Raglewski unisono. Nur eine Randnotiz, aber dennoch erschreckend scheint, dass diese Arbeit schon die Aufmerksamkeit von Demokratiefeinden am rechten Rand erregt hat. Aufkleber der faschistischen Identitären Bewegung „zierten“ schon den Eingangsbereich des soziokulturellen Zentrums am Saarburger Staden. „Das ist nochmal ein zusätzlicher Ansporn, unsere Arbeit für die Menschenwürde fortzusetzen“, sagt Barth lakonisch dazu.