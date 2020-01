Serie: Die Kulturmacher : Größer, schöner, bunter

Große stilistische Bandbreite: Michael Schmitt ist beim Mergener Hof in Trier für das Veranstaltungsprogramm zuständig. Von Comedy bis Metal, von Hip Hop bis Punkrock ist dort einiges geboten. Foto: TV/Andreas Feichtner

Der Mergener Hof in Trier setzt auf ein breites Kultur-Angebot – und manchmal auch auf bekannte Namen und legendäre Künstler.

Vielfalt ist alles. Kultur schaffen für so ziemlich jedes Alter, für ein sehr heterogenes Publikum. Das ist die Vorgabe, das Ziel. „Wir decken ein ganz breites Spektrum ab“, sagt Michael Schmitt. Der Trierer ist beim Jugend- und Kulturzentrum Mergener Hof/MJC nahe der Porta Nigra für das Eventmanagement zuständig. In einem Haus mit Geschichte, 1283 zum ersten Mal erwähnt, mit kirchlichem Background: Die MJC – die Marianische Jünglings Congregation – geht aufs Jahr 1617 zurück. Auch das historische Kellergewölbe hat über die Jahrhunderte einige Feiern erlebt. Aber so bunt und umfangreich wie in den vergangenen Jahren war das Programm nie. „Wir haben insgesamt 110 bis 120 Veranstaltungen im Jahr“, sagt Schmitt, der 2001 im Haus als Erzieher angefangen hat. Seit rund zwei Jahren kümmert er sich ausschließlich um das Kulturprogramm.

Über zu wenig Arbeit kann sich der 50-Jährige nicht beschweren. Der Keller ist begehrt. Vor allem, seit er größer, komfortabler und sicherer ist. Im Zuge der (brandschutzbedingten) Umbaumaßnahmen wurde der Keller erweitert, über 300 Zuschauer passen jetzt rein, der Thekenbereich ist neu. Und an einem kleinen Manko wird laut Schmitt aktuell gearbeitet: Der Klang im Gewölbekeller ist eher mau, vor allem, wenn der Raum nicht voll ist. Ein Akustiker soll Lösungen finden. „Da gibt es Möglichkeiten, den Sound zu verbessern.“

INFO Thrash-Metal, Comedy, Techno, Hip Hop Veranstaltungen im Mergener Hof Trier (Auswahl) 11.1. Abenteuer Kaukasus – Multimediavortrag, 17.1. Jason Bartsch, 18.1. Poetry Slam, 19.1. Ingmar Stadelmann (Comedy), 24.1. Imminence (Metal), 25.1. Hartes Rauschen (Techno), 31.1. Herr Schröder (Comedy), Februar: 8.2. Bääähm Hip Hop, 14.2. Mädness (Hip Hop), 16.2. Destruction (Thrash Metal), 21.2. 13 Crowes, 22.2. Helrunar (Black Metal), 23.2. Abstürzende Brieftauben (Fun-Punk), 28.2. The Calling, März: 5.3. Dominik Bloh, 6.3. Marathonmann, 11.3. Uli Jon Roth (Gitarren-Legende), 20.3. Kayef, April: 3.4. 40 Jahre Slime (Deutsch-Punk), 23.4. Patrick Salmen (Comedy), September: 19.9. Tankard (Thrash)

Die MJC arbeitet mit einigen Veranstaltern wie dem Kulturraum e.V. oder Popp Concerts zusammen, der Verein organisiert viele Konzerte aber auch selbst. Das Interesse sei groß. „Wir bekommen so viele Anfragen. Für die Trierer Kultur ist es sehr schwierig, weil es aktuell so wenige Locations gibt – vor allem, seit das Exhaus geschlossen ist. Ich hoffe, dass es dafür bald eine Lösung gibt. Trier braucht die Vielschichtigkeit“, sagt Schmitt, der selbst aus Trier stammt, zwischenzeitlich aber im Schwarzwald und in Köln gelebt hat.

Foto: TV/Andreas Feichtner

Die neue Konzert-Offensive im Keller sei gut angelaufen, sagt er. Inzwischen hat sich der Club auch bei den Agenturen einen Namen gemacht. Immer wieder kommen auch internationale Musiker in den vergleichsweise kleinen Club. „Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Künstler bei uns wohlfühlen.“ Das sollen die Zuschauer natürlich auch. „Wir haben kein Stammpublikum. Ich erlebe so oft, dass Leute zu mir kommen und sagen: ‚Wir sind zum ersten Mal hier, das ist echt super’. Es macht schon Spaß, so ein Feedback zu bekommen.“

Das dürfte auch so weitergehen. Auch in den nächsten Monaten darf man mit einem Publikum vom Teenie bis (vielleicht) Ü70 rechnen. Mit Zuschauern aus Trier und Umgebung, aber auch aus der ganzen Großregion. So kommt mit The Calling eine US-Rockband, die 2001 einen weltweiten Top-Ten-Hit hatte („Wherever You Will Go“). Voll dürfte es werden bei den Deutsch-Punk-Legenden Slime, die in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen feiern. Weniger politisch, dafür mit mehr Quatsch im Sinn: Auch die Abstürzenden Brieftauben, so etwas wie die Erfinder des Fun-Punks, zieht es in den Keller.

Zu den Vorreitern zählt auch Destruction, 1982 gegründet – jedenfalls, was Thrash-Metal aus Deutschland betrifft. „Im Metalbereich machen wir einiges“, sagt Schmitt. Im vergangenen Jahr war die ausverkaufte Show der ukrainischen Band Jinjer ein Highlight. „Die füllen inzwischen deutlich größere Hallen.“ Ein besonderer Auftritt war für ihn auch das ausverkaufte Konzert der bundesweit erfolgreichen Trierer Band Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts. „Schon, weil sie bei uns ihren allerletzten Auftritt hatten.“

Eine Überraschung im aktuellen Programm: Uli Jon Roth – Gitarren-Guru, Philosoph, Althippie – ist erstmals zu Gast. Der 65-Jährige gilt als einer der einflussreichsten deutschen Rockgitarristen, er schlägt aber auch wie kein zweiter die Brücke zur klassischen Musik. In den 70ern war Roth als Songwriter und Gitarrist eine Triebfeder für den Erfolg der Scorpions. Er inspirierte auch Gitarristen wie Joe Satriani oder Yngwie Malmsteen. Ein viel jüngeres Publikum spricht Youtube-Star Kayef an, der am 20. März im Keller auftreten wird. Und wer noch einen angesagten neuen Comedian erleben will, muss sich mit dem Kartenkauf beeilen: „Herr Schröder - World of Lehrkraft“ (31. Januar) erinnert sich an seinen Alltag als Lehrer. Und das finden nicht nur andere Lehrer ziemlich lustig.

Andreas Feichtner

Über 100 Veranstaltungen im Jahr gehen im MJC-Keller über die Bühne (auf dem Foto: das Duo Hundreds). Foto: TV/Andreas Feichtner