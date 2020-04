Trier/Mainz Besucher des Trierer Theaters dürfen wegen der Corona-Krise bis zum Sommer zu keinen weiteren Aufführungen mehr strömen. Digitale Angebote sollen helfen, teilt die Stadt mit.

Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) sagte am Dienstag in Mainz deutlich: „Die Mehrspartentheater bleiben bis zum Ende der Saison sicherlich für das Publikum geschlossen.“ Wolf sagte, man wolle die Zeit nutzen, „um gemeinsam mit den Theatern zu überlegen, wie und unter welchen Bedingungen die neue Saison beginnen kann.“ In Rheinland-Pfalz gibt es vier Mehrspartentheater, die in Trier, Koblenz, Mainz und Kaiserslautern stehen. Das Theater Trier wusste von einer neuen Verordnung des Landes auf TV-Anfrage nichts, konnte ein Saisonaus weder bestätigen noch dementieren. Der derzeitige Planungsstand reiche daher bis zum 6. Mai, teilte Sprecher Christoph Traxel mit. Ein offizielles Datum für den neuen Saisonbeginn stehe noch nicht fest. In dieser Saison sei die letzte Vorstellung ursprünglich für den 6. Juli geplant.