Artur Brauner : Mit Filmen gegen das Vergessen

Berlin Filmproduzent Artur Brauner mit 100 Jahren gestorben.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) würdigte Brauner als „einen der wichtigsten Filmproduzenten der jungen Bundesrepublik“. „Dass er als ehemals verfolgter polnischer Jude nach dem Zweiten Weltkrieg in das Land der Mörder seiner Familie ging, um Filme zu produzieren und sich auch für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands engagiert einsetzte, ist ein wahres, ein großes Geschenk für unser Land“, hieß es in einer Mitteilung.

In Brauners Berliner Central Cinema Company-Studios (CCC) entstanden 700 Kinofilme und TV-Produktionen. Er brachte Filme wie „Der brave Soldat Schwejk“, „Der Tiger von Eschnapur“, „Dr. Mabuse“ und „Mädchen in Uniform“ auf die Leinwand.

Brauner, der 49 jüdische Verwandte in den Konzentrationslagern der Nazis verlor, erinnerte außerdem mit zahlreichen Filmen an das Schicksal der Holocaust-Opfer. Bereits 1948 hatte Brauner bei den Filmfestspielen in Venedig „Morituri“ über die Flucht von Häftlingen aus einem Konzentrationslager gezeigt.

„Auschwitz-Überlebende in aller Welt verabschieden sich von Artur Brauner mit Wehmut und großer Dankbarkeit“, sagte Christoph Heubner, Vizepräsident Internationales Auschwitz Komitee, am Sonntagabend laut Mitteilung. „Sein Wille, der Welt vor Augen zu führen, was in den Lagern der Nazis und während des Holocaust geschehen war, rührte aus dem eigenen Erleben und dem nie endenden Schmerz angesichts des Verlustes vieler seiner Familienangehörigen.“ In vielen Filmen habe er den Ermordeten und den Überlebenden eine Stimme gegeben.