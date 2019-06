Musik : Wunderkind an der Gitarre spielt in Befort

Befort (red) Mit Frano Zivkovic spielt ein Gitarren-Wunderkind in diesem Sommer auf Schloss Befort in Luxemburg auf. Das Konzert ist am Samstag, 17. August, um 20 Uhr. Der 14-Jährige hat bereits mehrere Preise für seine musikalischen Leistungen erhalten.

Er spielt seit seinem dritten Lebensjahr verschiedene Instrumente. Mit der Gitarre macht der junge Kroate seit einiger Zeit international von sich reden. Förderer wie Tommy Emmanuel stellten ihn ihrem Publikum vor, und seitdem sah man Frano nicht nur auf europäischen Bühnen, wobei er Acts von 2Cellos über John Scofield und Italo-Popstar Zucchero bis zu Al DiMeola auf Tour begleitete. Nach einigen CD-Veröffentlichungen unter seinem Namen führt Frano seine Ausbildung an der Musikhochschule fort und gibt weltweit Konzerte.

Dazu kommt die Band Tubadiesel, die bekannte Klassiker der Rock- und Popgeschichte neu interpretiert, instrumentalisch begleitet von Tuba, Akkordeon, Gitarre, Banjo und Schlagzeug. Die Veranstalter versprechen einen tanzbaren, musikalischen Mix aus Reggae, Polka und Ska mit Balkananleihen, klassischen Elementen, gepaart mit Alpenrockbeats und Polka.