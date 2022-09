Premiere : Lotterleben mit angezogener Handbremse

Szene aus Igor Strawinskys Oper „The Rake‘s Progress“, die am Samstag im Großen Haus des Trierer Theaters Premiere hatte. Foto: TV/Theater Trier

Trier Mit Igor Strawinskys Oper „The Rake‘s Progress“ eröffnete das Theater Trier am Samstag die Saison. Das Bühnenwerk hatte ursprünglich bereits in der letzten Spielzeit aufgeführt werden sollen. Ohne Frage ist das Projekt eine enorme Herausforderung. Was dabei jetzt als Inszenierung zu sehen ist, überzeugt leider nur teilweise.

Vor Müßigang und Männern wird ausdrücklich gewarnt. „Alles was sie (die Männer) machen, ist Theater“, singt Baba. Und wie es mit an Herz, Hand und Verstand faulen Leuten endet, ist auch klar. Mit ihnen hat der Teufel leichtes Spiel. So die Moral der Geschichte, soll heißen von Igor Strawinkys Oper „The Rake‘s Progress“, die am Samstag im Theater Trier Premiere hatte.

Keine Frage: An Denksprüchen ist das Stück reich. Strawinsky nannte es eine Fabel. Und tatsächlich hat Mikaēl Serre die Geschichte vom Lebemann Tom Rakewell wie eine Parabel von Bert Brecht in Szene gesetzt. Dabei trägt die Inszenierung, was ihre Ästhetik angeht, unverkennbar die Handschrift des Franzosen. Überzeugen kann Serres Bühnenfassung allerdings nur teilweise.

Die Geschichte „The Rake‘s Progress“ ist die Geschichte des jungen Tom Rakewell, der seine ländliche Idylle und Anne, die Frau, die er liebt, verlässt, um in London sein Glück zu machen. Durch eine unerwartete Erbschaft scheint es ihm quasi in den Schoß gefallen zu sein. Mit dem Geld übernimmt er auch Nick Shadow, den Bediensteten des Erblassers, der sich ihm als Gefährte und eben als Schatten andient. Dabei merkt er nicht, dass sich hinter dem vermeintlich treuen Freund und Diener der Teufel verbirgt, der es auf seine Seele abgesehen hat.

Strawinskys 1951 uraufgeführtes Bühnenwerk, zu dem die amerikanischen Dichter W. H. (Wystan Hugh) Auden und sein Kollege Chester Kallman das Libretto verfassten, ist ein hochkomplexes, vielfarbig schillerndes Stück voll feiner Ironie. Das gilt gleichermaßen für seine klassizistische Komposition mit ihren verfremdeten Verweisen auf die westeuropäische Musikgeschichte und dem unüberhörbaren Einfluss amerikanischer Musikliteratur wie für die in der westeuropäischen Geistesgeschichte verankerten Motive: so wie die liebende Frau als Lichtgestalt und Erlöserin, der Teufel als Seelenfänger und Verführer, Ausschweifung und Laster als Glücksersatz, Befreiung durch ein zu lösendes Rätsel. All das macht Strawinskys Oper fraglos zu einem Meisterwerk, das die bildkünstlerische wie musikalische Aneignung immer aufs Neue vor enorme Herausforderungen stellt.

Die szenische Umsetzung Mikaēl Serre entscheidet sich, was die szenische Umsetzung angeht, für den Holzschnitt (sinnbildlich), der allerdings entschieden zu harmlos gerät. Was er präsentiert, ist eine zeitgenössische, zivilisationskritische Variante von Rousseaus Forderung „Zurück zur Natur“. Tom Rakewell verlässt die arkadische Öko-Idylle des Gartens, den Sébastien Dupouey und Stella Sattler, die auch die Videos verantworten, auf der Bühne eingerichtet haben. Dort betätigen sich eingangs die geliebte Braut Anne und ihr Vater, die den bezeichnenden Nachnamen Trulove (treue Liebe) tragen, als Hobby-Imker. Die Leuchtringe aus LED-Lämpchen um ihren Hut und die Windräder hinten in der Videolandschaft auf der Bühnenwand signalisieren, dass man im 21. Jahrhundert angekommen ist, in dem auch Arkadien längst nicht mehr sicher ist. Rakewell folgt Nick nach London. Dort herrscht Gott Mammon, dessen Insignien als internationale Währungssymbole von der Decke hängen. Als stürzende Aktienkurse kündigt sich die kapitalistische Apokalypse an.

Wenn es nicht um Geld geht, geht es ums Vergnügen. All das ist schlüssig geraten, allerdings auch recht schlicht. Serres Parabel-Vehikel vom verderblichen, naturfernen, kapitalistischen Lotterleben und seiner hedonistischen, sozialen Kälte fährt einspurig und mit angezogener Handbremse. Sein Rakewell ist in seinem karierten Hemd ein allzu naives Landei, das einem älteren Schüler gleicht, der mit seiner Brotmaschine die Welt retten will und dabei aus Versehen zum ersten Mal in einen Puff gerät. Dort kommt die Puffmutter Mother Goose im Rollstuhl an (Rakewell hätte gewarnt sein können, wohin das Lotterleben führt). Ist aber dann wieder gut zu Fuß. Die Sex-Arbeiterinnen sehen in ihrer Slimfit-Uniform aus wie eine Damenfussballmannschaft in roten Lack-Anzügen (Kostüme Carola Vollath). Und auch die Lasterhöhle des Halbwelt-Souterrains der Hebebühne wirkt so, wie sich die freiwillige Filmselbstkontrolle das Laster vorstellt. Jedenfalls hat der im Grunde unschuldige Tom das Sex-Paradies ebenso schnell satt wie seine ungeliebte Frau Baba the Turk, die hier ein auf Vamp gemachter Popstar mit Fanclub ist, der aber alles Monströse, Unheimliche wie Faszinierende der Vorlage fehlt. Genauso wie dieser Genusswelt, in der Rakewell fremd bleibt, alles Schillernde und Verlockende abgeht. Rakewell ist am Ende ruiniert, sein Besitz wird versteigert. Seine Seele kann er bei einem Kartenspiel mit Hilfe von Anne retten. Vorher hat Nick, der hier wie ein Yuppie aus der Londoner City slimfit und mit Roller daherkommt, sich als Teufel geoutet. Tom landet im Irrenhaus. In der ansonsten recht plakativen Szenerie gibt es dort einen zutiefst berührenden Moment, wenn die Insassen mit gebeugtem Kopf in der Düsternis wie Schatten vorbeiziehen.

Strawinskys Inspirationsquelle Strawinsky wurde von einer gesellschaftskritischen Kupferstichserie des Engländers William Hogarth zu seiner Oper inspiriert. Das hat immer wieder Künstler zu Bühnenbildern angeregt, wie etwa Jörg Immendorf. Auch in diesem Fall sind die Videobilder von Dupouey und Sattler in ihrer Poesie, ihren Zeichnungen, die auf Hogarth verweisen, und ihren surrealistischen Welten, in denen sich Traum und Wirklichkeit hochsubtil verbinden, das Highlight der Inszenierung. In ihnen stellen sich großartig jene doppelbödige, bunte, facettenreiche und widersprüchliche Welt und ihre ironischen Brechungen dar, die auch in Strawinskys Musik hörbar werden.

Leider überzeugte die musikalische Qualität des Abends nicht. Womöglich ist das den schwierigen Probensituationen der Pandemie geschuldet. Einzig Daniel Carlson ist als Nick mit seiner ausdrucksvollen Stimme, die selbst Geste ist, seiner Bühnenpräsenz und seinem spielerischen Können ein überzeugender herausragender Teufel in der Mogelpackung des Freundes.

Derek Rue fehlt es als Rakewell an stimmlicher Geschmeidigkeit wie an gestalterischer Dynamik im Gesang wie ihm Spiel.

„Beseelt und überfordert“ Einat Aronstein ist eine in den Mittellagen beseelte Anne, die aber in den oberen Lagen überfordert scheint. In Serres Personenführung kommt sie allzu deutlich als Unschuld vom Lande daher.

Janja Vuletic singt „Baba the Turk“ mimisch etwas hypermotorisch mit hellem, schlanken, nach oben bisweilen ausreißendem Sopran.

Karsten Schröter ist mit seinem gestandenen Bass ein vertrauenserweckender, warmherziger Vater Trulove.

Blass wirkt dagegen in jeder Hinsicht Hélène Bernardy als Mother Goose. Als quirliger Aktionär ist Martin Folz unterwegs, als Schließer der Irrenanstalt Marc Kugel. Hochengagiert wie stets: Opernchor und Statisterie des Hauses. Wouter Padberg dirigiert frisch und konturiert das Philharmonische Orchester der Stadt Trier und macht die Feinstruktur der Musik hörbar. Auch wenn der Saal nicht voll war: Wer gekommen war, applaudierte begeistert stehend und sitzend.