Mit Walzern und Polkas ins neue Jahr

(red) Mit einer wunderbaren Reise durch die Welt der Walzer und Polkas begrüßen der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Konz am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, in der Saar-Mosel-Halle in Konz das neue Jahr. Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier unter dem Dirigat von Generalmusikdirektor Victor Puhl präsentiert unter anderem Werke von Johann Strauss, Franz Lehar, Peter Tschaikowsky und Leroy Anderson. Im Rahmen des Neujahrskonzertes wird Landrat Günther Schartz erstmals den Bürgerschaftspreis „Ehrenamtliches Engagement“ vergeben. Der Eintritt ist frei.