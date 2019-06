Konzerte / Weltmusik : „Der Bossa Nova kann alles sein!“

Trier Zwei starke Musiker und eine wunderbare Frauenstimme verzaubern das Publikum im Theater.

„Schuld war nur der Bossa Nova“, sang schon Anfang der 1960er eine junge Dame namens Manuela, das war ein großer Hit damals. Wenn heute die Brasilianerin Paula Morelenbaum (was für ein wunderbarer und passender jüdischer Name, angelehnt an die süß-saure Schattenmorelle) beim Konzert des Bossarenova-Trios in der Mixed-Zone des Trierer Theaters postuliert: „Bossa Nova can be ­everything“, dann merken die über 600 Zuschauer im ausverkauften Großen Haus sofort und bis ins Mark, wie modern und massentauglich diese traditionelle südamerikanische Musik sein kann.