Festival-Intendant Chefposten im Schloss! Neuer Job für Tobias Scharfenberger

Das Jahr 2025 steht für das Mosel Musikfestival im Zeichen des Übergangs: Es wird die finale Spielzeit für Tobias Scharfenberger an der Mosel – seine Nachfolger stehen bereits fest. Ab 2026 wird mit Klaus Gasteiger und David Maier eine Doppelspitze für das etablierte Festival verantwortlich zeichnen. Beide haben als Kulturmanager in Rheinland-Pfalz langjährige Erfahrung – in unterschiedlichen Bereichen.