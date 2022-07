Interview : Exklusive Erlebnisse, einzigartige Orte: Welche Höhepunkte die Besucher des Mosel Musikfestivals 2022 erwartet

Tobias Scharfenberger, Intendant des Mosel Musikfestivals. Foto: Mosel Musikfestival/Artur Feller/Mosel Musikfestival

Trier Das Mosel Musikfestival lockt mit exklusiven Erlebnissen an einzigartigen Orten.

(aheu) Samstagabend in Anzug oder Kostüm in Stuhlreihen vor einer Bühne sitzen und Beethoven oder Mozart hören – das Klischee vom Klassik-Konzert ist lange überholt, und das in mehrfacher Hinsicht. Musikalisch, bei der Wahl der Orte und der Inszenierung seiner Events schlägt das Mosel Musikfestival ständig neue Wege ein. Im Interview mit dem Trierischen Volksfreund erzählt Intendant Tobias Scharfenberger, wie sich der Geschmack des Publikums ändert und warum es sich lohnt, Musik mit Wein oder Hopfen zu verbinden.

Herr Scharfenberger, Sie suchen kurz vor der Eröffnung des Festivals Personal. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Eines der Highlights beim Festival 2022: Der weltberühmte Pianist Kit Armstrong spielt fünf Konzerte zu 500 Jahren Klaviermusik. Foto: Hans Krämer

Extra Das Mosel Musikfestival 2022 mit über 50 Veranstaltungen an Orten entlang der Mosel eröffnet am Samstag, 16. Juli, 20 Uhr, in der Konstantin-Basilika in Trier mit Beethovens C-Dur-Messe. Es singen Domchor und Kathedraljugendchor Trier und die Solisten Réka Kristóf, Janja Vuletic, Tilman Lichdi und Carl Rumstadt. Es spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Trier. Neu im Programm ist ein Sonderkonzert zur Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“: Im Innenhof des Rheinischen Landesmuseums Trier ist der Stummfilm-Klassiker „Ben Hur“ von 1925 zu sehen, musikalisch live begleitet von Pianist Stefan von Bothmer, der weltweit gefragt ist für die Begleitung von Stummfilmen. Die Aufführung des teuersten Stummfilms aller Zeiten von Fred Niblos am 6. August wurde durch eine kurzfristige Förderung des Bundes möglich. ⇥aheu Karten und weitere Informationen auf www.moselmusikfestival.de

TOBIAS SCHARFENBERGER Kein beunruhigendes Zeichen. Wir besetzen eine Stelle einer Mitarbeiterin neu, die uns aus familiären Gründen verlässt.

Die franko-algerische Jazz-Künstlerin Nesrine kombiniert verschiedene kulturelle Einflüsse, darunter arabische Musik und Pop. Sie tritt im Trierer Brunnenhof auf. Foto: NEREA COLL

Das Mosel Musikfestival stand in der Vergangenheit für international hochkarätige Konzerte der klassischen Musik. Wenn ich jetzt durch Ihren Programmkatalog blättere, sehe ich bei jedem zweiten Event Jazz, Weltmusik, Swing, Pop, Elektrosounds und sogar Punk. Stirbt das klassische Publikum aus?

SCHARFENBERGER Nein, es stirbt nicht aus, aber es verändert sich. Wir unterscheiden uns, was die Gewichtung angeht, gar nicht so sehr von den Vorjahren und haben dieses Jahr im Klassikbereich extrem hochkarätige Angebote. Der Geschmack ist vielfältiger geworden, die Menschen 2022 sind kulturell anders sozialisiert als das Publikum, das das Festival seit der Gründung 1985 über eine lange Strecke getragen hat. Die heute 20- bis 60-Jährigen gehen natürlich auch in ein hochkarätiges klassisches Konzert, aber für sie haben die Rolling Stones, Coldplay oder Billie Eilish den gleichen Stellenwert. Diese Entwicklungen wollen wir auch mit ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern wie den Grandbrothers oder Marie Spaemann abbilden. Marie Spaemann zum Beispiel ist eine klassisch ausgebildete Cellistin, zugleich eine charismatische Singer-Songwriterin und steht für eine neue Generation von Musikern, die viele Facetten hat. Damit möchten wir neue Zielgruppen ansprechen, die uns vielleicht eher als reines Klassik-Festival wahrnehmen, was es ja auch unter meinem Vorgänger Hermann Lewen nie gewesen ist.

Auch Jelena Kuljic, die diesjährige JTI-Trier Jazzpreisträgin, steht beispielhaft für diese Entwicklungen. Die serbische Schauspielerin und Jazzsängerin spielt am berühmten Wiener Burgtheater, dem Hamburger Thalia-Theater und ist Ensemble-Mitglied an den renommierten Münchener Kammerspielen und integriert zugleich in ihrem Jazzgesang Elemente des Punk. Die Welt ist bunt und vielfältig, und das versuchen wir auch in unserem Programm abzubilden.

Was ist denn das Verrückteste oder am meisten Gewagte, Innovative, beim Festival 2022?

SCHARFENBERGER Innovativ sind sicherlich die Grandbrothers und insbesondere die Jazzrausch Bigband, auf die ich mich persönlich ganz besonders freue. Junge hervorragend ausgebildete Musiker, die nicht nur einfach eine lustige Sause mit Beethoven machen wollen, sondern äußerst lustvoll zeigen, wie man Beethoven kombiniert mit Jazz- und elektronischen Club-Sounds heute interpretieren kann. Die haben sich wie ein klassisches Streichquartett erst einmal zurückgezogen und ihren eigenen Klang und Sound entwickelt und spielen heute in den New Yorker Clubs genauso wie in der Elbphilharmonie. Die Tatsache, dass die Jazzrausch Bigband von einer der renommiertesten Klassik-Agenturen vertreten wird, die auch Tourneen von Klassik-Weltstars wie Grigori Sokolow oder den Berliner Philharmonikern vermitteln, zeigt, dass sich die Welt, der Geschmack und die Nachfrage ändern. So gibt es auch eine Vielzahl von Ensembles, die mit sehr innovativen Formaten die Begeisterung für die Klassik wieder wecken und ganz neue Wege suchen. Das ist eine Tendenz, die man in den nächsten Jahren immer stärker sehen wird.

Was ist daran innovativ? Dass sie Elemente anderer Richtungen aufnimmt?

SCHARFENBERGER Sie nimmt Elemente aus verschiedensten Bereichen auf, Kunstformen wie Malerei, Tanz, Literatur oder musikalische Stilrichtungen werden miteinander verknüpft. Auch das sogenannte Konzertdesign, also die Anordnung von Bühne und Publikum, die Inszenierung des Konzertraumes, gewinnt enorm an Bedeutung. Das sind alles Themen, die uns umtreiben und wo wir merken: Menschen haben in unserer digitalisierten Welt ein großes Bedürfnis, solche besonderen Momente in Gemeinschaft zu erleben, sie sind durchaus bereit, für so etwas Geld auszugeben, wenn es ein „exklusives“ Konzerterlebnis ist. Exklusiv heißt gerade nicht elitär und ausschließend, sondern meint, da erlebe ich etwas ganz Besonderes, worüber ich nachher im Freundeskreis oder auf Instagram oder wo auch immer erzählen kann. Diese digitale Transformation ändert unsere Gesellschaft tiefgreifend.

Sie setzen stark auf ungewöhnliche Locations, die das einmalige Erlebnis unterstreichen, etwa an Orten, die man sonst vielleicht gar nicht betreten darf, wie das Wandelkonzert in der noch nicht wiedereröffneten Kirche St. Gangolf in Trier, das ehemalige Bahn-Ausbesserungswerk oder das Konzert auf dem Hof eines Hopfenbauers in der Eifel. Wie stark, schätzen Sie, lassen sich Besucher allein durch den Ort in ein Event ziehen?

SCHARFENBERGER Der Ort, kann man klar sagen, spielt eine eine ganz zentrale Rolle und wird auch in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Meine persönliche Einschätzung: Natürlich wird es weiterhin wunderbare Konzertsäle geben, wo Menschen in Reihen-Bestuhlung vor einer Bühne ein tolles Konzert erleben wollen. Das hat auch absolut seine Berechtigung und seinen Platz. Aber für die kommenden Generationen wird der besondere Ort, die einzigartige Kombination von Ort, Musik und Künstler für den Zugang zu Kunst und Musik von elementarer Bedeutung sein. Im übrigen eine Philosophie, die auch mein Vorgänger Hermann Lewen schon 1985 erkannt und umgesetzt hat. Nehmen wir einen Ort wie Kloster Stuben: einfach magisch und eine Garantie, dass er ausverkauft ist. Ein besonderer Ort ist ein „unique selling proposition“, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für Region und Festival. Die Moselregion hat keinen architektonisch und akustisch hochkarätigen Saal, also liegt unser Potenzial, worauf auch die Idee dieses Festivals baut, in den einzigartigen Orten, die eine Geschichte erzählen: Kloster Machern, Nachts im Dom, Unesco-Weltkulturerbe, ein zauberhaftes Weingut, ein altes Kraftwerk, eine ehemalige Wollfabrik oder in diesem Jahr das ehemalige Bahnausbesserungswerk in Trier-West. Der besonderen Illumination und Inszenierung dieser Orte oder einem gastronomischen Konzept kommen dabei eine ganz besondere Bedeutung zu.

Der von mir hochgeschätzte Kollege Folkert Uhde, Gründer des Berliner Radialsystems (Anmerkung der Red.: ein Kultur- und Veranstaltungszentrum im Stadtteil Friedrichshain) widmet sich ganz intensiv der Frage von Konzertdesign: Wie platziere ich das Publikum, um ein möglichst intensives Konzerterlebnis zu schaffen? Wo positioniere ich eine Bühne? Was können wir vielleicht anders gestalten, um Menschen ein besonders Musikerlebnis zu bereiten und sie sich zu uns hingezogen fühlen?

Manches sieht man Jahr für Jahr im Programm: Der „Weinklang“-Abend etwa bei Günther Jauch oder „Bach am Bach“ in Naurath. Es gibt sie also noch, diese Selbstläufer?

SCHARFENBERGER Ja, die Selbstläufer gibt es, und gerade der Wein – der sich mit seinen vielen fantastischen Winzern an der Mosel auf Weltklasse-Niveau bewegt – lässt sich sehr gut mit einem Konzerterlebnis kombinieren. Das ist ein großes Thema und eine interessante Kombination: die Kunst des Weinmachens und des Musizierens!

Welche Rolle spielt bei Ihrem Ziel-Publikum denn der Tourismus?

SCHARFENBERGER Das ist ein Bereich, der immer noch ganz viel Potenzial hat. Man kann es in den Buchungen ganz gut beobachten, dass zahlreiche Besucher aus dem deutschsprachigen Raum und den Nachbarländern kommen, die offenkundig mehrere Tage in dieser Region sind und neben Wandern, einer Radtour und der Weinprobe auch noch etwas ganz Besonderes erleben wollen. Da kommt das Festival mit seinen vielfältigen Angeboten ins Spiel.

Heißt das für Sie auch, dass Sie neue Vermarktungswege einschlagen?

SCHARFENBERGER Nicht nur wir als Festival, sondern alle, die Veranstaltungen anbieten, stehen in den kommenden Jahren vor gewaltigen Herausforderungen. Machen wir uns nichts vor, die jahrzehntelang vertrauten und gut funktionierenden Kommunikations- und Informationskanäle, über die Veranstaltungen einfach zu bewerben waren, werden Zukunft immer weniger relevant. Wir werden immer digitaler. Dafür braucht es neue Plattformen und einen vollkommen neuen Ansatz, wie wir über unsere einzigartigen Veranstaltungen erzählen. Es braucht Plattformen, auf denen das potenzielle Publikum ganz einfach Informationen findet, was heute Abend in Trier, Bernkastel-Kues oder Winningen los ist und im Idealfall damit auch selber interagieren kann, indem die Menschen Impressionen oder kurze Berichte einstellen können. In der Outdoor-Active-Szene ist man da schon viel weiter. Solche Apps braucht es auch für die Kultur.

Sie haben dieses Jahr das Motto „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Ist das angesichts der Weltlage die Flucht vor der Realität in die schöne Kunst?

SCHARFENBERGER Nein, es ist keine Flucht. Es hat ja den konkreten Aufhänger des 100. Todestages von Marcel Proust. Aber das Motto ist auch mit einem Augenzwinkern zu lesen, denn wir haben Projekte im Programm, die wir während der Pandemie und der damit verbundenen, zum Teil abstrusen Auflagen nicht umsetzen konnten oder durften. Das waren zum Beispiel Beiträge zum Beethoven-Jahr. – Aber unabhängig davon gefällt mir die Frage sehr, ob wir mittels der Kultur aus der Realität zu fliehen versuchen. Nein, ich glaube vielmehr, dass Menschen, damit sie kreativ denken können und auf neue Gedanken und gute, andere Lösungen kommen können, andere Inspirationsquellen benötigen als die immer gleichen Narrative, die wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Angesichts der geopolitischen Situation, den gewaltigen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaften, die ihren Zenit längst überschritten haben, stehen, bin ich überzeugt, dass gerade die Kultur neue Wege aufzeigen kann. Um Auswege aus Krisen zu finden, benötigen Inspiration, Fantasie, Kreativität, müssen wir träumen dürfen. Was beflügelt das mehr als das gemeinsame Erleben von Musik und Kunst?! Diese Fantasieräume zeigen uns Wege auf, wie wir aus Krisen herausfinden, wie wir neue Modelle denken und entwickeln, sie lehren uns, die wirklich notwendigen Fragen zu stellen.

Sie haben ja selbst für Kinder ein Event zum Thema „Zeit“ an. Ist das nicht ein bisschen verrückt, wo Kinder noch so viel Zeit vor sich haben und kaum zurückblicken können?

SCHARFENBERGER Es geht ja nicht nur ums Zurückblicken. Es geht beispielsweise im begehbaren Hörspiel in St. Gangolf intensiv darum, wie wir Zeit empfinden. Wir alle wissen aus der Kindheit, dass Einem das Warten auf die Bescherung zu Weihnachten wie eine Ewigkeit vorkommt und das Spielen mit dem besten Freund oder der besten Freundin wie im Fluge vergeht.

Wir alle leiden unter steigenden Preise, bedingt durch die Verteuerung der Energie. Wie trifft dies das Festival? Und müssen die Besucher künftig mehr für die Tickets zahlen?