Tanz : Augen, Ohren und Bewegung

Trier Die aus Wittlich stammende internatonale Choreographin Elisabeth Schilling tritt mit ihrer Company beim Mosel Musikfestival auf.

„One, two, three, four —Elisabeth Schilling probt mit ihren Tänzern György Ligetis „Études pour piano“. Zwei der 18 Klavierstücke des Ungarn wird sie mit ihrer Company im Rahmen des Mosel Musikfestivals am Wochenende in der ehemaligen Abteikirche von St. Maximin in Trier aufführen. Die beiden Etuden sind ein kleiner Ausschnitt eines großen Projekts. Als Ko-Produktion „Hear, eyes, move“ des Grand Théâtre Luxembourg, des Mosel Musikfestivals und des Kunstfests Weimar arbeitet die Tänzerin und Choreographin mit ihrem internationalen Team an einer Choreographie des Gesamtwerks. Die Etuden des 1923 geborenen und 1956 in den Westen geflohenen Komponisten, der 2006 in Wien starb, gelten als gleichermaßen hochkomplex wie virtuos. Eine riesige Herausforderung, aber dennoch ein Traumjob für jemanden, der wie Schilling sagt: „Mich interessiert the manifold body (der mannigfaltige Körper)“. Der kann sich in Ligetis Komposition bestens entfalten, um in Bewegung und Geste zu veräußern, was dem späten „Gipfelwerk“ des Ungarn an Energien, vielfältigen Rhythmen und vielschichtigen Texturen innewohnt.