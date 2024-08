Alles für die Orgel Er spielt 21 Konzerte an drei Tagen – Das steckt hinter dem Mosel-Event

Geburt, Hochzeit oder Tod: Die Orgelmusik fasziniert so viele Menschen, weil sie das Leben der meisten begleitet, sagt Hermann Lewen. Er hat zusammen mit Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauenkirche, eine ungewöhnliche Orgelreihe entlang der Mosel initiiert: An drei hinter einander folgenden Tagen spielt Matthias Grünert insgesamt 21 Konzerte in Kirchen entlang der Mosel. Der Orgelhalbmarathon will die Instrumente im Moseltal würdigen.