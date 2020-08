Mosel Musikfestival : Statt Sitzkonzert: „ein begehbares Gedankenspiel“

Die römischen Grabdenkmäler, wie links das berühmte Römische Weinschiff, sind beim Wandelkonzert in neues Licht getaucht. Foto: Dr. Martin Möller

Trier Das Mosel Musikfestival eröffnet im Rheinischen Landesmuseum in Trier mit CD-Musik der Berliner Lautten Compagney und stimmungsvollen Illuminationen.

Die kleine Versammlung am Nebeneingang des Trierer Landesmuseums erweckt den Eindruck einer gerade begonnenen Konzertpause. Aber wer dann beim Eintritt brav Namen und Adressen für künftige Weiterverfolgung notiert hat, der darf sich einen Hörknopf ins Ohr klemmen und steigt damit ein in ein Programm, das so ganz anders ist als die traditionellen Konzerte und/oder Ausstellungen. Tobias Scharfenberger, Intendant des Mosel Musikfestivals (MMF) und Wolfgang Katschner von der angesehenen Lautten Compagney Berlin haben diese Verbindung von Ausstellung und Konzert konzipiert. Sie haben dabei die Kunstgattungen verschränkt, haben den antiken Exponaten im Trierer Museum über eine Licht-Installation neue Akzente mitgegeben, haben ästhetische Live-Erlebnisse bei den Exponaten und die virtuellen Klänge der abgespielten CD „Circle Line“ miteinander kombiniert.

Vor allem ist ihnen die große und großartige Verbindung zwischen Antike, Mittelalter und Moderne gelungen. Und das Ergebnis ist so etwas wie ein Gesamtkunstwerk mit einer Vielzahl von Facetten. „Schauen Sie sich um, und hören Sie“, sagte Scharfenberger in einer inhaltsreichen Anmoderation. „Ein begehbares Gedankenspiel“, nannte er, was in dieser Veranstaltung ablief. Und das betrifft vor allem die historische Dimension.

Ganz alt und ganz neu – wie viele Analogien klingen mit in den scheinbar so unterschiedlichen Kompositionen aus dem 15. und dem 20. Jahrhundert! Wie viele Assoziationen an die Musikgeschichte und an die Musik außerhalb Europas lassen sich entdecken bei Philip Glass (*1937) und Steve Reich (*1936), bei John Cage (1912-1992) oder Meredith Monk (*1943)! Vor allem: Mit der Musik von Guillaume Dufay (1400-1477) haben Katschner und die Lautten Compagney einen Schatz wiederentdeckt. Wie ungeheuer sensibel und feinfühlig bewegt sich dieser Komponist auf dem schmalen Grat einer kaum gewonnenen und damit so zarten und verletzlichen Tonalität! Was immer danach komponiert wurde – Dufays Musik bleibt unvergleichlich.

Das Eröffnungskonzert des MMF prunkt nicht mit fertigen Konzepten. Eine Route wurde den Besuchern zwar vorgegeben, aber nicht das Tempo des Rundgangs. Gelegentlich geraten darum die Verbindungen zwischen Alt und Neu, zwischen Klang und optischem Eindruck etwas vage und im Ergebnis vielleicht beliebig. Scharfenberger und sein Team indes tasten sich mit diesem Konzept in aller Vorsicht und aller Sensibilität voran. Keine Frage: Das ist in Corona-Zeiten die angemessene Strategie. Die Besucherzahl bewegte sich bei drei aufeinander folgenden Veranstaltungen zwischen 20 und 30 pro Aufführung.

Foto 805 (2) die römischen Grabdenkmäler in neuem Licht Foto 808 s.o. Foto 819. das römische Weinschiff Foto: Dr. Martin Möller