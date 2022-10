Konzerte : Musikfestival geht über die Grenze

Einer der Höhepunkte beim Mosel Musikfestival 2022: der Auftritt von Jeanine de Bique mit dem Concerto Köln in Kloster Machern. Foto: Mosel Musikfestival

Trier Das Mosel Musikfestival zieht eine positive Bilanz der Spielzeit 2022. Doch trotz starker Besucherresonanz sieht man in der Kulturbranche viele Zeichen des Umbruchs. Die Antwort darauf: Mehr Kooperationen und ein Brückenschlag ins Nachbarland.

Eine solche Bilanz war nach drei Corona-Spielzeiten kaum zu erwarten: Nach 55 Konzerten an 34 Orten zieht das Mosel Musikfestival ein positives Fazit unter die Spielzeit 2022. Mit 10.500 Besuchern und einer Auslastung von durchschnittlich 86 Prozent seien die Veranstaltungen sogar „außergewöhnlich gut besucht" gewesen, sagte Intendant Tobias Scharfenberger nach dem jüngsten Abschlusskonzert in der Konstantin-Basilika in Trier. „Künstlerisch und inhaltlich konnten wir dem Anspruch, in den vergangenen beiden Jahren ausgesetzte Konzertprojekte wieder aufzugreifen und zugleich Innovationen voranzutreiben, erfreulich gut gerecht werden.“ Zum Programm zählten hochkarätige und ungewöhnliche Konzertformate wie „500 Jahre Klaviermusik mit Kit Armstrong“ ebenso wie Auftritte von Weltstars wie Jeanine ee Bique oder Voces8.

Dem Festival ist es damit trotz der schwierigeren Zeiten für Kulturveranstalter gelungen, die Besucherzahlen fast auf das Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie zu bringen, wie Lilian Erbel, die kaufmännische Geschäftsführerin des Festivals, erläuterte. 2019 kamen mit 11.500 Besuchern gerade einmal 1000 mehr als in diesem Jahr, 2018 waren es 11.000 Gäste. Und beim Publikum sei "erfreulicherweise zunehmend eine generationenübergreifende Durchmischung festzustellen“.

Info Konzert mit Jazzrausch Bigband Das Weihnachtskonzert des Mosel Musikfestivals „Still! Still! Still!” mit der Jazzrausch Bigband findet am Sonntag, 4. Dezember, um 19 Uhr in St. Maximin in Trier statt. Karten gibt es unter www.moselmusikfestival.de, bei Ticket Regional sowie unter Telefon 0651/9790777.

Trotzdem ist Scharfenberger davon überzeugt, dass nicht alles so weiterlaufen kann wie bisher. Der Intendant sieht die Kulturszene vor tiefgreifenden Änderungen und Diskussionen um finanzielle Ressourcen. „Auch wenn uns der diesjährige Publikumszuspruch sehr hoffnungsvoll stimmt: Vor uns liegen infolge der geopolitischen und damit wirtschaftlichen Entwicklungen gewaltige Herausforderungen". Als Hauptpunkte nennt Scharfenberger "veränderte Medienlandschaften, ein anderes Kulturnutzungsverhalten durch Digitalisierung" sowie den demografischen Wandel. Corona haben diese Veränderungen nicht hervorgerufen, aber beschleunigt. Dabei hat das Festival das Glück, sich zu 15 Prozent auf Zuwendungen der Gesellschafter, also von Landkreisen, Städten und Verbandsgemeinden an der Mosel, stützen zu können. Auch der Kultursommer des Landes, Sponsoren, Förderprogramme und der eigene Förderverein stützten den Etat, der laut Festival mit rund 1 Million Euro gegenüber dem Vorjahr in etwa stabil geblieben ist. Von verminderter Planungssicherheit und starken Veränderungen im Kaufverhalten des Publikum sei man aber genauso betroffen wie andere Veranstalter, so Scharfenberger.

Als Antwort auf die kriselnde Lage der Kultur will das Festival mehr auf Kooperationen setzten, etwa um gemeinsam Kosten für Bühnenaufbauten und Technik zu verringern. Das funktionierte in diesem Jahr bereits bei Konzerten im Trierer Brunnenhof, in den Moselauen von Bernkastel-Kues, dem Kulturhafen in Trier oder dem Festival „My urban piano“ der Kulturkarawane. Etwas ganz Neues hingegen wird der Brückenschlag nach Luxemburg sein. „Wir wollen die Aktivitäten auf die Luxemburger Mosel, das Miselerland, ausweiten“, kündigt Scharfenberger an. Dazu werde eine eigenständige Vereinigung nach luxemburgischem Recht mit Namen „moselmusikfestival asbl“ und mit Sitz im LEADER-Büro in Grevenmacher gegründet. Leader steht für eine EU-Förderlinie des ländlichen Raums.

Wenn die Gremien der Gesellschafter im November zustimmen, könnte es also im nächsten Sommer auch an der luxemburgischen Obermosel hochkarätige Konzerte auf Weingütern oder in Flussauen und Kirchen geben. Als „Auftakt einer langfristigen Zusammenarbeit an der deutsch-luxemburger Mosel“ waren kürzlich bereits zwei kleinere Konzerte angekündigt worden. Der Präsident von Leader Miselerland, Marc Weyer, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir als Regionalentwickler sehen gute Chancen für die Etablierung dieses neuen kulturellen Angebots mit gehobenem Niveau im Miselerland. Wir haben einen starken, kompetenten Partner an unserer Seite, und wir sehen uns als Brückenbauer über die Grenze. Von dieser neuartigen Zusammenarbeit wird unsere Region sicherlich profitieren - unsere Einwohner und Touristen als Konsumenten; unsere Gemeinden, Musikschulen, Künstler, Winzer und Gastronomen als Kooperationspartner.“

Weniger Konzerte wird es deshalb aber diesseits der Grenze nicht geben, versichert Scharfenberger dem TV. Und in Konkurrenz zu Luxemburger Kulturinstitutionen wie der Philharmonie auf dem Kirchberg oder dem Echternacher Kulturzentrum Trifolion wolle das seit mehr als 30 Jahren etablierte Mosel Musikfestival ebenfalls nicht treten.

Vorteile sehen die Veranstalter dennoch für alle Beteiligten. Der Schritt ermögliche, „das hohe Niveau des Festivals langfristig zu sichern, das kulturtouristische Angebot in der gesamten Moselregion hochwertig zu erweitern, vor allem aber die europäische Idee im Bereich der Kultur aktiv zu leben.“ Der Schwerpunkt liegt auf grenzüberschreitenden Projekten sowie der Förderung des musikalischen Nachwuchses beider Länder.