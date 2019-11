Konzert : Konzert zum Totensonntag mit Schubert und Bach

Bernkastel-Kues (red) Beim Konzert zum Totensonntag in der Kirche St. Michael in Bernkastel-Kues tritt am 24. November um 15 Uhr in der Kirche St. Michael in Bernkastel Bariton Tobias Scharfenberger gemeinsam mit der Camerata Cusana unter der Leitung von Wolfgang Lichter sowie sowie dem Trierer Domorganisten Josef Still (Cembalo) auf.

Sie präsentieren Lieder von Franz Schubert, das Cembalokonzert in d-moll von Johann Sebastian Bach und das Concerto grosso in a-moll HWV 322 von Georg Friedrich Händel. Veranstaltet wird das Konzert vom Verein Freunde des Mosel Musikfestivals und der Michaels-Gesellschaft.