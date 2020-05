Mosel Musikfestival : Mosel Musikfestival krempelt Programm 2020 um

Trier/Bernkastel-Kues Mosel Musikfestival kündigt neues Programm für 2020 an

(aheu) Das Mosel Musikfestival 2020 wird wegen der Corona-Pandemie nicht in der geplanten Form stattfinden. Das hat Intendant Tobias Scharfenberger am Freitag bekanntgegeben. Trotz der neuerlichen Lockerungen und verringerten Kontaktverbote sei es „in großen Teilen unmöglich“, die rund 60 Konzerte an zahlreichen Orten von der Kirche bis zum Weingut, vom großen Festsaal bis zum Ufergelände an der Mosel zu realisieren. So sei nicht absehbar, wann und unter welchen Vorzeichen internationale Künstler wieder reisen dürften, und auch die Abstandsregelungen und Hygienevorschriften machten vielen geplanten Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Wer also bereits Karten fürs Festival gekauft hat, muss diese erstmal zurückgeben. Den Preis kann man sich erstatten lassen, das Festival wirbt aber dafür, zumindest einen Teil des Geldes zu spenden.