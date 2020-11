Festival : Adventskalender des Mosel Musikfestivals

Bernkastel-Kues Das Mosel Musikfestival präsentiert ab Dienstag, 1. Dezember, einen musikalischen Adventskalender. Jeden Tag präsentiert der Festivalveranstalter nach Angaben auf seiner Homepage „eine wunderbar vorweihnachtliche, musikalische Adventskalender-Überraschung“.

Zu hören ist die Musik über soziale Medien, die das Mosel Musikfestival für sich nutzt oder „bequem per Link via SMS auf das Handy“. Mit dem Adventskalender wolle man sich bei seinen Fans für die große Spendenbereitschaft dafür bedanken, dass trotz außergewöhnlicher Umstände in diesem Jahr ein ausgesprochen schönes, alternatives Festivalprogramm möglich war. Ebenso wolle man „wunderbare Künstler und Künstlerinnen unterstützen, deren Konzerte im Sommer ausfallen mussten.