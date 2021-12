Programm für 2022 vorgestellt : Mosel-Musikfestival: Keine Zeit zu verlieren!

Max Mutzke wird beim Moselmusik-Festival auftreten. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Trier Ein besonderer Auftrag für Pianist Kit Armstrong, neue Zielgruppen erreichen und eine Hommage an Marcel Proust: Das Mosel Musikfestival und sein ambitioniertes, buntes Programm 2022.

Da ist er wieder, ganz plötzlich, der eine Duft aus der Kindheit – und schon legt sich die Erinnerung wie eine Kuscheldecke um Herz und Seele. All die Details, so tief vergraben im Langzeitgedächtnis: wieder da. Für Marcel Proust war es die „Madeleine“, getunkt in Lindenblüten-Tee, die ihn zurück in die Kindheit beamte – und ihn auf 4000 Seiten auf die Suche nach der verlorenen Zeit schickte. Und, ja, es muss kein Gebäck sein, das die Synapsen befeuert, einfach nur eine kleine Marotte der Zeit. Wer in 30 Jahren mal gedankenverloren mit einem Wattestäbchen die Nasenschleimhaut abfährt, hoffentlich nur aus Langeweile oder Nostalgie, der mag sich erinnern: Ach, damals, anno 2G-plus, das waren noch Zeiten.

Keine so ganz schönen. Aber auch die müssen gelebt und erlebt werden. Tobias Scharfenberger, Intendant des Mosel-Musikfestivals, gelingt bei der Präsentation des neuen MMF-Programms in den Viehmarktthermen vor den 2G-plus-Gästen die Verbindung von Proust, Pandemie-Unbehagen und Aufbruchsstimmung. Proust, dessen Todestag sich 2022 zum hundertsten Mal jährt, sorgt für Titel und roten Faden: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. „Nach zwei der schwierigsten Jahre für die Kultur weltweit“, so nennt er es. Die rund 50 Konzerte an 30 Spielorten von Saarburg über Trier und Bernkastel-Kues bis an die Untermosel sind unter „voller Auslastung“ geplant, die Corona-Einschränkungen der Jahre 2020 und 2021 mit „ihren endlosen Debatten und manchen haltlosen Versprechungen“ sollen vorbei sein, daran glaubt der Intendant fest.

Was bietet das Mosel-Musikfestival 2022? 37 Jahre liegen die Anfänge zurück, los ging es im Kloster Machern, auf den Weg gebracht von Hermann Lewen. Tradition spielt eine Rolle, das Kloster Machern als Spielort ebenfalls – ein Highlight 2022 mit „einer der besten Sängerinnen der Welt – wir sind stolz und dankbar, dass das geklappt hat“ (O-Ton Scharfenberger): Jeanine de Bique & Concerto Köln (21. August). Auch die besondere Rolle von Pianist Kit Armstrong hat Tradition – er macht auf eigenen Wunsch einen ganz besonderen Rundumschlag: 500 Jahre Klaviermusik – und das in fünf Konzerten, die jeweils ein Jahrhundert abdecken (4. bis 10. August). Für die hoch ambitionierte Reihe wird auch ein Abo angeboten. Tradition haben auch die musikalischen Gastspiele mit Weinproben bei Spitzen-Weingütern in der Region (Weinklang). Nun kommt der „Hopfenklang“ dazu – ein Auftritt von Bavaschoro in in Holsthum (3. August).

Pianist Kit Armstrong ist beim MMF ein sehr gern gesehener Gast - auch 2022 wird er in der Region spielen. Foto: J.F. Morreau

Weitere Highlights: Die südkoreanerische Pianistin Yeol Eum Son kehrt zurück in die Region (17./18. September), in der sie nach eigener Auskunft mal in ferner Zukunft ihr allerletztes Konzert spielen will – im Kloster Machern, so schrieb sie mal an Scharfenberger. Erstmals seit Pandemiebeginn sollen das Eröffnungskonzert (16. Juli, Trierer Dom) und der offizielle Abschluss (3. Oktober in der Konstantinbasilika: Mendelssohn Bartholdy: Paulus-Oratorium) mit großem Orchester und Chor-Begleitung über die Bühne gehen. Einem größeren Publikum bekannt ist auch Sänger Max Mutzke, der mit Pianistin Marialy Pacheco in Trier auftreten wird (12. August). Bei „Jazz im Brunnenhof“ werden zudem Nesrine&Band zu sehen sein (18. August). Proust wird beim MMF bei mehreren Veranstaltungen eine Rolle spielen (u.a. am 24. September), ebenso der Kultursommer-Schwerpunkt zu Ost-Europa.

Yeol Eum Son tritt am 18. September 2022 im Kloster Machern auf. Foto: Marco Borggreve