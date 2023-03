Festivals : Das sind die Highlights des neuen Konzertprogramms beim Mosel Musikfestival

Kommt erneut nach Trier: Musiker Max Mutzke. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Trier / Bernkastel-Kues Mehr als 50 Konzerte an besonderen Orten der Region: Das verspricht das Mosel Musikfestival für den Sommer 2023. Erstmals bietet es seine Kulturveranstaltungen in zwei Ländern an. Welche Events besonders vielversprechend sind.

Das Mosel Musikfestival hat am Freitag sein Programm für die Spielzeit 2023 präsentiert. Unter dem Motto „Ganz neue Welten tun sich mir auf …“ kündigte Intendant Tobias Scharfenberger mehr als 50 Konzerte an besonderen Orten entlang der Mosel an, darunter erstmals auch Veranstaltungen in Luxemburg.

Ein Highlight beim Mosel Musikfestival ist Max Mutzke

Opernsänger Thomas Quasthoff. Foto: picture alliance / Herbert Neuba/Herbert Neubauer

Eines der Highlights dürfte der Auftritt von Max Mutzke und seinem Marialy Pacheco Trio in Trier sein. Der Sänger, bekannt durch seine Stimme in Pop- und Soulstücken, tritt am 5. August open-air im Innenhof des Kurfürstlichen Palais` auf. Mutzke hatte bereits im Sommer 2022 im ehemaligen Bahnausbesserungswerk für Verzückung beim Publikum gesorgt. Dieses Mal lockt zusätzlich eine weitere Stimme: die des nicht minder bekannten Opernsängers Thomas Quasthoff. Ein weiteres Spitzenkonzert führt in den Trierer Dom, den das berühmte englische Vokalensemble The Tallis Scholars am 7. September bei „Nachts im Dom“ mit spirituellen Klängen erfüllt.

Verrücktes neues Format: Live-Malerei in den Viehmarktthermen

Und auch ein verrücktes neues Format steht im Programm: sogenannte „Live-Malerei“ in den Viehmarktthermen. Dabei kreiert der Hamburger Künstler Janus Hochgesand zu Musik und Text-Rezitation mit einer verblüffenden Technik ein Bild zum Thema „Amor und Psyche“.