Mosel Musikfestival 2021 : Mosel Musikfestival wird um vier Termine erweitert

Trier/Wittlich/Bitburg Aufgrund der sinkenden Inzidenzen in der Region ist das komplette Programm des diesjährigen Mosel Musikfestivals nun erhältlich. Das Festival startet Mitte Juli und dauert bis in den Oktober an. Das bestehende Programm mit rund vierzig Konzerten und Kulturveranstaltungen wurde nun erweitert.

Am Sonntag den 25. Juli spielt die Marion & Sobo Band ein Freiluftkonzert auf der Lieserterrasse in Wittlich. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und Tickets gibt es für 19 Euro.

Die Jazz-Band South West Oldtime All Stars spielt zwei Konzerte: Am 18. September in der Stadthalle in Bitburg und am 19. September in der Alten AbfüllhallePauly-Rath in Hatzenport. Tickets gibt es für 25 Euro.

Außerdem spielen die Phoenix Foundation alias der Jugendjazzorchester Rheinland-Pfalz und der LandesJugendChor am 24. September um 20 Uhr in der Kulturhalle in Ochtendung. Tickets gibt es für 19 Euro.

Alle Konzerte und Veranstaltungen sind an die am Konzertort geltenden Sicherheits- und Hygieneverordnungen angepasst.